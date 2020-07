Sabrina Rodriguez de Moraes, despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 07:00 horas

Túnel

Do Tempo

*É fundada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (1903).

*É fundada a cidade goiana de Anápolis (1907).

*O Parlamento da Alemanha aprova a Constituição de Weimar, a entrar em vigor em 14 de Agosto (1919).

*Morre Antoine de Saint-Exupéry, aviador e escritor francês (Pequeno Príncipe) (1944).

*O Coritiba Foot Ball Club é o primeiro clube paranaense a se sagrar campeão brasileiro de futebol, em um jogo contra o Bangu, no estádio Maracanã, diante de mais de 90 mil torcedores (1985).

*Um tornado F4 atinge a cidade de Edmonton, Alberta, Canadá (1987).

*Fidel Castro deixa o cargo de presidente de Cuba (2007).

*Comprovada existência de água em Marte (2008).

Zig – Zag

*O casal ‘restauranteur’ José Fardim e Karla Falcão, há vários anos vem ‘imprimindo’ dois importantes investimentos para Volta Redonda.

*O primeiro é fundamental para contribuir para a Cidade do Aço driblar a crise, com o Kartódromo Internacional.

*Os adeptos deste esporte vêm de várias partes da região e do país, para pilotarem Kart, inclusive disputarem Campeonato Nacional, trazendo divisas, seja na hotelaria, comércio e restaurantes.

*O segundo é através de seu Vitória Restaurante e Choperia, um aconchegante espaço, para o entretenimento com música ao vivo e ótima gastronomia.

*Sem falar na simpatia e carisma do casal.

*O grande problema é que com a pandemia, ambos projetos, estão suspensos.

*Fardim está num grande dilema, pois tem em torno de 42 funcionários.

*O que corresponde estar em sua dependência os familiares destes, que corresponde em média umas duzentas pessoas.

*Ele está na expectativa de que pelo menos seja liberado o Kartódromo a exemplo de vários no país que estão em funcionamento.

Retrato

Falado

*Desde o início de julho o Resende Shopping envolveu seus clientes para realizar uma exposição de fotos que retrata o amor entre pais e filhos.

*A exposição conta com 17 painéis exibindo 34 fotos cheias de afeto, sorrisos e muito amor que representam esta linda relação.

*As fotos foram feitas pela Fotógrafa Juliane Moreira, que ficou uma semana no Shopping, registrando os visitantes com seus pais e filhos e teve até um pai de pet, o Nicolas Castro, que é pai da cachorrinha Bella.

*A exposição fica até o dia 10 de agosto no Resende Shopping e está montada no piso L2, ao lado da escada rolante.

*O horário de funcionamento do Resende Shopping é de segunda a sábado, das 12h às 20h.

Sala

Vip

*Sabrina Rodriguez de Moraes, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seus pais, o empresário Oswaldo Júdice de Moraes e Marisa Rodriguez de Moraes e do irmão Rodrigo Moraes e cunhada.

*Aliás, Sabrina que em seu amor aos animais exerce com brilhantismo a atividade de veterinária, iniciou aos 16 anos, a prática de seu esporte favorito: Hipismo.

*Em 1996, ela foi considerada “Amazona Revelação” do Estado do Rio de Janeiro.

*Chegou a ingressar nas competições profissionais, conquistando vitórias em importantes concursos do Rio e São Paulo.

*A noite será celebrada com uma comemoração apenas em família, por conta da pandemia.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Eliane Maria Fajardo Chiesse; Angélica Bruno Marquesin; Fábio Medeiros; Maristela Araújo; Marcelle Ribeiro; Priscila Nicheli; Gabriela Dutra Feres; Soninha; Zenilda Fátima Almeida; Célia Correia; Dalila Mendes; Soninha Paula; Fabio Medeiros; Marcelle Ribeiro; Kênia Mara Alvim.