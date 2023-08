Saia Jeans Longa: A protagonista da vez!

Trago mais um hit de sucesso de outros anos que voltou com tudo no mundo fashion: a Saia Longa Jeans! Ela é a protagonista da vez: uma peça para você apostar sem medo, pois já está bombando em 2023!

A saia longa jeans, continua sendo paixão de muitos. Seja no modelo, seja na combinação dos acessórios, afinal, os detalhes trazem vida ao look né?!

Criada na década de 70, ela veio como uma forma de adaptar as calças jeans. Ao longo do tempo, a peça foi ganhando espaço, ganhando novas versões e se tornando cada vez mais longas. Em 1995, ganhou bastante destaque, aparecendo no desfile da Chanel.

Nos anos 2000, a saia jeans longa virou peça desejo de quem buscava personalidade e sofisticação. Foi da moda de rua (street style) ao tapete vermelho. E hoje, é a super queridinha, afinal a peça entrou como estilo de moda e tem sido tendência para compor diferentes tipos de looks.

A volta de uma das peças mais versáteis do mundo da moda é compreensível e, certamente, esperada, justamente porque as pessoas estão vivendo um momento de agitação e nostalgia fashion.

É fato que o jeans no geral está sempre com novidades e focando suas tendências em peças diferente, quer sejam jaquetas, quer sejam camisas e, desta vez, as saias longas em jeans.

Tem gente que não curte saia jeans longa, mas quem curte produzir looks com a peça, costuma optar por produções básicas e estilosas para ficar confortável, podendo apostar em um visual mais despojado ou talvez mais social. E a versão com fenda é a mais presente no dia a dia.

É tão normal nos depararmos com os modelos de saias curtas jeans, que no primeiro momento estranhamos o modelo da saia mais comprida, porém posso te provar que ela entrega produções fashionistas e ainda oferece estilo de sobra viu?! Afinal, a saia jeans longa está trazendo mais ousadia para os looks da temporada. Então, inspire-se! Bora lá?!