Matéria publicada em 8 de março de 2020, 06:30 horas

A sua empresa e você devem reconhecer o valor da comunicação e tratar a publicidade como algo sério

A famosa frase “Se eu tivesse um único dólar, eu investiria em propaganda”, de Henry Ford, pode ser antiga, mas tem total relevância. Todo negócio para gerar lucro tem que ter venda, claro, e se você não expor sua marca e não contar ao mundo a que veio, ninguém vai adivinhar que você existe e, certamente, quanto mais visibilidade você tem, melhor é.

É muito difícil alçar voos altos sem divulgação, afinal, as pessoas precisam te conhecer, saber o que você oferece, seu diferencial, sua localização, vantagens, promoções. Mas, qual seria o motivo que uma empresa tem, que quando aperta o caixa ela quer cortar primeiro a publicidade? Não seria o contrário? Não deveriam diminuir outras despesas e aumentar sua visibilidade e promover estratégias para gerar mais resultados?

Nós da comunicação não fazemos milagre. A empresa precisa ter produto, preço, qualidade, atendimento e, claro, a marca ser divulgada. Um bom trabalho de publicidade vai fazer com que uma pessoa lembre de você quando precisar ou se sentir atraído e comprar, mesmo sem necessidade, mas somente pelo seu lado consumista.

Alguns acham essa frase clichê, mas também é a mais pura verdade: “Quem não é visto não é lembrado”, tanto que a Coca-Cola e a Nestlé são as empresas que mais vendem e são as que mais investem em mídia, e elas não param suas campanhas, muito menos suas promoções.

Ser conhecido, reconhecido, tornar seus produtos referência e ser lembrado pelas pessoas, são alguns dos benefícios que a publicidade pode te proporcionar. Mas, a sua empresa e você devem reconhecer o valor da comunicação e tratar a publicidade como algo sério.

Investir em marketing é primordial para toda empresa, só que também custa dinheiro, né? Os profissionais passaram anos estudando, investiram neles e agora vivem disso, então, vamos valorizar também essa parte. A publicidade não deve ser encarada como custo, mas, para isso é preciso saber investir. Hoje temos inúmeros veículos de comunicação e oportunidades através das redes sociais de realizar uma divulgação precisa e com um excelente custo/benefício.