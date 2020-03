Será hoje à noite, no Bistrô Casa Antiga, que acontece o especial ‘Menu Degustação’

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 09:06 horas

Túnel

Do Tempo

*Guerra de Inverno: a Finlândia assina o Tratado de Paz de Moscou com a União Soviética (1940).

*Anne Frank, menina alemã de religião judaica, morre de tifo no campo de extermínio nazista de Bergen-Belsen, sua adolescência e seu trágico destino ficaram mundialmente conhecidos graças a um diário pessoal encontrado no final da Segunda Guerra Mundial (1945).

*A Ilha Maurícia torna-se independente do Reino Unido (1968).

*Programa Soyuz: lançamento de Baikonur da nave espacial soviética Soyuz para a missão Soyuz T-4 (1981).

*A Igreja Anglicana ordena sua primeira sacerdote feminina (1994).

*Três países do antigo Pacto de Varsóvia, a República Checa, Hungria e Polônia aderem a NATO ou OTAN (1999).

*Em um gesto inédito, o Papa João Paulo II pede o perdão de Deus pelos pecados da Igreja Católica cometidos através dos anos contra judeus, mulheres e minorias (2000).

*Fotografias tiradas pela Sonda Cassini-Huygens mostram um conjunto de espessamentos no exterior do anel “F” de Saturno (2004).

*Tung Chee-Hwa, o primeiro Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, deixa seu posto após sua renúncia ser aprovada pelo governo central chinês (2005).

*Inicia-se o conclave para a eleição do sucessor de Bento XVI, em decorrência da renúncia do então Sumo Pontífice em 28 de fevereiro de 2013 (2013).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Bibliotecário (Brasil).

*Na quarta-feira da semana passada, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou uma pesquisa apontando a contribuição do mercado imobiliário no avanço do setor da construção no Brasil, que teve uma alta de 1,6% em 2019 em relação ao ano anterior.

*O resultado do levantamento inclui, além do setor imobiliário, urbanismo, estradas e infraestrutura.

*A economista Beatriz Amorim atribui o aquecimento do mercado imobiliário às facilidades de crédito, como a redução da taxa de juros da Selic, que caiu de 4,50% para 4,25% ao ano, em fevereiro de 2020.

*Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) cresceram 37% em 2019.

*De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) o índice de confiança das construtoras e incorporadoras subiu 2,1 pontos em janeiro deste ano, atingindo o maior nível desde 2014. Construtores do Sul Fluminense como o empresário Rodrigo Tostes, diretor da Tostes e Diniz, confirma a boa fase do mercado imobiliário.

*“No ano passado, lançamos um empreendimento localizado no bairro Vivendas do Lago que teve a suas unidades 70% comercializadas em pouco mais de um mês. No início deste ano, entregamos outro empreendimento no bairro Village Santa Helena, com 21 unidades. Entendemos as dificuldades em relação ao aporte financeiro paras as construtoras e também para os compradores. Por isso, muito mais do que vender, conseguir executar uma obra dentro do prazo e tornar um sonho pessoal uma realidade, demonstra a recuperação do setor nos últimos anos”, afirmou.

*O diretor da construtora Nova Fonte Engenharia, Willians Vinicius Gonçalves, confirma a projeção.

*Para ele, as vendas do Residencial Vila Jardim, localizado no bairro Roma, em Volta Redonda, em 2019, impulsionaram os negócios da empresa.

*“Obtivemos um balanço muito positivo no ano passado em Parceria com a Caixa Econômica. Por isso, as expectativas são animadoras para este ano que está começando a todo vapor para o mercado da construção civil”, afirmou.

Sala

Vip

*Será logo mais que a CEO do Grupo CRM, Renata de Moraes Vichi, que detém marcas como a Kopenhagen e Brasil Cacau estará realizando palestra promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Volta Redonda, dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher.

*Aniversariantes do dia: a cantora Carina Sandré; Flávio da Costa; Pedro Henrique Mezzabarba; a dentista Ana Carla Rocha; professora Beatriz Pacheco; Diogo Nascimento Possideli; Regimara Nascimento; Valnei Rodrigo; Jonas Oliveira; Flávio da Costa; Mônica Lúcia Siqueira Mendes; Mariana Cruz; Carolina Netto.

*Será hoje à noite no Bistrô Casa Antiga, que acontece o especial ‘Menu Degustação’.

*O casal ‘restauranteur’ e Chefs José Osório e Angélica São Thiago, prepararam um cardápio voltado às delícias da gastronomia italiana.

*Vale dar uma conferida: Entrada: Bruschetta Caprese e Nhoque de baroa ao molho de linguiça artesanal.

*Pratos Principais: Raviolone de mignon e shitake ao pomodoro além de Lasanha de salmão defumado com macadâmia.

*Sobremesa: Caçarola Italiana.

*Reservas e informações: (24) 3212-1222.

*Uma noite realmente imperdível!