Será hoje, às 20h, que acontece a Live Solidária da CDL de Volta Redonda.

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 07:00 horas

Túnel do Tempo

*A Rede Record passa a ser administrada pela Igreja Universal do Reino de Deus (1990).

*O jornalista John F. Kennedy Jr, de 38 anos, filho do presidente assassinado em 1963, desaparece quando pilotava um avião de turismo acompanhado por sua mulher, Carolyne Bessette, e sua cunhada, Lauren, frente à ilha de Martha’s Vineyard (1999).

*Morre Barbosa Lima Sobrinho, advogado, jornalista, ensaísta, historiador e político brasileiro (2000).

*Morre Celia Cruz, cantora cubana (2003).

*É lançado o sexto livro da série Harry Potter: Harry Potter and the Half-Blood Prince (2005).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Comerciante, Dia da Terceira Constituição do Brasil.

*O mês de julho é dedicado à conscientização no combate das Hepatites Virais.

*Estamos passando ainda pela ‘turbulência’ da pandemia.

*Cada vez mais, existe a necessidade de estarmos solidários às campanhas sérias, a favor dos menos favorecidos.

*Vale lembrar uma frase usada há muitos anos na Campanha da Fraternidade: ‘Ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber’.

*Pense nisso. Melhor, pratique!

Onde Errei?

*A pergunta ‘Onde foi que errei??’, que muitos pais enfrentam na decepção do relacionamento com os filhos, dá conta que deve existir um maior rigor, em sua educação.

*Não foi diferente em uma pesquisa, realizada com 15.500 alunos na Inglaterra, entre 2004 e 2010, diz que sim.

*A pesquisadora Ericka Raskon-Ramirez, da Universidade de Essex, apresentou os resultados na conferência da Royal Economic Society.

*Segundo esse estudo, pais e mães devem ser rigorosos e persistentes na educação das crianças para que elas tenham mais chances de sucesso, em todas as áreas da vida.

*A pesquisa também constatou que uma educação frouxa e muito liberal aumenta as chances de gravidez na adolescência, do uso de drogas e de problemas com relacionamentos em geral.

*“No entanto, não precisamos ir tão longe para encontrar os malefícios causados por pais pouco exigentes. Basta pensarmos em todos os jovens que não sabem valorizar o que têm nos adultos que crescem dependendo dos pais financeiramente, nas pessoas interesseiras, preguiçosas e mentirosas, e no grande número de divórcio a cada ano – tudo isso é sinal de uma formação cheia de falhas. Os pais que cobram, conversam e castigam os filhos quando eles erram têm mais chances de vê-los em uma universidade e, posteriormente, em bons empregos. E o melhor: a possibilidade dos herdeiros encontrarem uma pessoa especial para casar é ainda maior”.

*O estudo da Universidade de Essex revela como a poderosa marca dos pais severos é manifesta em momentos cruciais na vida de uma pessoa, como decidir onde trabalhar, se vai ou não usar drogas, se vai ou não ter relação sexual precocemente, se vai ou não mentir para o chefe…

*A Grã-Bretanha, que tem a maior taxa de maternidade na adolescência da Europa, luta de todas as formas para combater o problema.

*Afinal, a maioria das moças que engravidam precocemente acaba largando os estudos e a chance de ter um futuro promissor.

*E o pior, essas meninas tendem a se relacionar com homens descompromissados, ou seja, irresponsáveis.

*A pesquisa constatou que, quando os pais são presentes e rigorosos, o companheiro ou a companheira de seus filhos vão pensar duas vezes antes de “pisar na bola”.

*E, então, você concorda com esse estudo?

*Vale ou não a pena, ser exigente em prol da felicidade dos filhos??

Sala

Vip

*Será hoje, às 20h, que acontece a Live Solidária da CDL de Volta Redonda.

*Transmitido pelo YouTube no canal CDLVR e pela Rádio Vibe 89 FM.

*As atrações ficam por conta do Baile da Mari com as participações de Petriz e Victor Yuri.

*A renda será em prol do Lar dos Velhinhos de Volta Redonda.

*Aniversariantes do dia: o Juiz de Direito Fellippe Bastos; Humberto Miranda; Maria Do Carmo Condé Salazar; Maria do Carmo Rocha; Isabella Carvalho; Juliana Furtado Telles; Gi Albuquerque; Vitor Bartolomeu Cantini; Marina Nishitani; Cesar Augusto Delgado; Eliane de Andrade; Maria do Carmo Gomes; Teresa Costa; Eliane de Andrade; Teresa Costa.