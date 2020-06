Será hoje que Thais Bastos Vega desperta com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 07:00 horas

Túnel do Tempo

*A Carta das Nações Unidas é assinada em San Francisco (1945).

*Independência de Madagascar (1960).

*John F. Kennedy diz sua famosa frase “Ich bin ein Berliner” em uma visita a Berlim Ocidental (1963).

*Os Beatles lançaram o álbum ‘A Hard Day’s Night’ nos Estados Unidos (1964).

*Karol Wojtyla (Futuro Papa João Paulo II) era feito Cardeal pelo Papa Paulo VI (1967).

*Um Código de barras na simbologia Universal Product Code é escaneado pela primeira vez para vender um pacote de Wrigley’s goma de mascar no Marsh Supermarket em Troy, Ohio, Estados Unidos (1974).

*Indira Gandhi estabelece uma regra autoritária na Índia (1975).

*A CN Tower, a maior estrutura auto-sustentada do mundo, é inaugurada (1976).

*Os Estados Unidos lançam um míssil de ataque com destino aos Quartéis Generais de Inteligência de Bagdá em retaliação ao atentado contra o ex-presidente George H. W. Bush em Abril, no Kuwait (1993).

*Montenegro se torna o 192º membro das Nações Unidas (2006).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, Dia das Nações Unidas do Apoio às Vítimas de Tortura, Dia Mundial da Carta das Nações Unidas, Dia do Professor de Geografia no Brasil.

*O jornalista Emiliano Macedo lançou, esta semana, seu jornal online chamado “Cenário Sul Fluminense”.

*Os leitores terão acesso ao site e também à página no Instagram, onde poderão se informar, interagir e enviar sugestões de pauta.

*Será um jornal voltado ao entretenimento e oportunidades.

*Site: www.cenariosf.com.br

*Instagram: @cenariosf

Festa na Roça

*Vai ter Arraiá?? Vai sim sinhô?!

*Está chegando a tradicional ‘Festa na Roça do Radeane’ e o Arraiá vai acontecer online amanhã e será muito animado!

*As educadoras Idenir Oliveira e Maria Marques dão o toque: “Prepare seu traje, organize a festa na sua casa e avise aos amigos para se conectarem também!”.

*Vai ter muita dança, celebração e valorização da cultura caipira, homenagem a Alceu Valença, sorteio de brindes e amor demais sô?!

*”Porém, precisamos de VOCÊ! Para a Live acontecer no YouTube, se inscreve lá! Temos 406 inscritos e a nossa meta é 1000 para o YouTube liberar essa festança! Faça sua inscrição e divirta a valer”.

Sala Vip

*Notícia publicada aqui no Jornal DIÁRIO DO VALE: A Volkswagen Caminhões vai iniciar nesta segunda-feira, um segundo turno de trabalho, na fábrica de Resende.

*Com uma produção diária que será ampliada de 85 a 120.

*O principal motivo da medida é reduzir o risco de contaminação da covid -19 entre os funcionários do complexo, que inclui vários fabricantes de autopeças.

*A empresa informa que metade dos quase mil funcionários que estão com contratos suspensos voltará ao trabalho.

*Outros mil trabalhadores já tinham retornado à fábrica no fim de abril.

*O complexo emprega ao todo, cerca de 4,5 mil funcionários.

*Será hoje que Thais Bastos Vega desperta com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços de sua mãe Clarinda Bastos Vega e do irmão Guilherme Bastos Vega, e também homenagens à distância por conta da pandemia.

*Quem também troca de idade hoje é o médico ortopedista, Sérgio Eduardo Pistarino.

*Os primeiros abraços ficam por conta de sua amada, a fonoaudióloga Denise Pistarino, dos filhos, pacientes e inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Dra. Anne Canavese; Marcos Mendonça; Carol Macedo; Noéle M. Costa; Raquel Pessamílio; Crislene Pereira; Marcelo de Souza; Júnior Granato; Fernando Arcanjo; Sara Fitoria.