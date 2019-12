Será que passamos de ano?

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 07:00 horas

Será que sabemos refletir e entender a importância da reflexão para nosso desenvolvimento?

Mais um ano, mais uma etapa, mais um período de tempo que nos convida à reflexão. “Adeus ano velho, feliz, ano novo, que tudo se realize, no ano que vai nascer…”

E nós? O que comemorar? O que aprender? O que transformar? Como estamos, agora, na iminência de mais um fim e, o mais importante, de mais um novo começo. Como estamos? Vivemos em um momento em que, muitas vezes, nosso direito de expressão se apresenta distorcido. Tudo é motivo para ofensa, tudo é motivo para polarização. Se em um dado momento tivemos a inversão de valores, hoje temos a ausência de valores. Aonde vamos chegar? Será que saberemos parar?

Será que sabemos refletir e entender a importância da reflexão para nosso desenvolvimento? Reflexão. Não é hora de comparação, essa ideia de nos compararmos com os outros. É hora de superação, ou seja, hora de nos compararmos com nós mesmos. Isso sim é o que vale para nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento das pessoas que nos são mais caras, mais especiais.

Em pleno século XVIII, durante o iluminismo, o empirista John Locke dizia que a liberdade era um direito inalienável a todo ser humano. O que certamente construiria o desenvolvimento de toda a sociedade. Será que estamos no caminho certo? Será que sabemos aproveitar a nossa liberdade? Certamente o fechamento de um ciclo pode atuar como mote para nossa reflexão.

Essa reflexão voluntária pode impulsionar o desenvolvimento da sociedade como um todo, e pode, muitas vezes, ser incentivada pela educação, pela família, pelos formadores de opinião. É com reflexão e sabedoria que podemos aumentar e potencializar nossa tolerância, nossa resiliência, nossa amizade, nossa solidariedade, nossa empatia. Enfim, podemos cuidar da nossa própria evolução.

A reflexão aprimora nossas ideias, nossa expressão, nosso senso de justiça e, de forma ampla, a nossa democracia. Em tempos de escassa educação, podemos e devemos buscar e investir em nossa capacidade de aprimorar nosso desenvolvimento.

A reflexão significa o movimento do pensamento voltado para o interior, ou seja, o ato de nos analisar a fim de tomar as melhores decisões. Assim, quando refletimos, as nossas atitudes são conscientes e responsáveis, o que beneficia não só a nós, como também melhora o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Sendo assim, indivíduos reflexivos são indivíduos com maior qualidade de vida, uma vez que suas angústias são sanadas. Nesse viés, Shakespeare dizia que uma vida sem reflexão não era uma vida bem vivida, o que comprova que, ao voltar-se para si mesmo, o indivíduo se desenvolve e pode modificar as situações ao seu redor.

Torna-se evidente, portanto, que a reflexão precisa ser exercitada a fim de que a sociedade como um todo alcance uma melhora significativa. É por isso que devemos aproveitar o fim do ano e mergulharmos, de maneira profunda e intensa, no espelho que temos, pois é por meio da reflexão diante do espelho que conseguiremos identificar o que precisa ser transformado em cada um de nós, para, no futuro, dizermos que valeu a pena e que, como bons alunos na escola da vida, passamos de ano.

Mais um ano.

Boa leitura, feliz ano novo!

TMJ!

Raphael Haussman. É professor, Coach, consultor e apaixonado por educação e desenvolvimento humano e, ainda, pai da Raphaela e do Theo.

Nosso dicionário:

*Adeus ano velho, feliz, ano novo, que tudo se realize, no ano que vai nascer – Os versos fazem parte de uma canção cristalizada na cultura popular, criada pelos compositores David Nasser e Francisco Alves.

*Iminência – Segundo o dicionário, iminência é a característica do que está prestes ou quase a ocorrer.

*Polarização – A polarização é um fenômeno no qual ocorre a intensificação das divergências entre determinados grupos ou pessoas. Sob essa perspectiva, a polarização promove a concentração de opiniões em extremos opostos.

*Reflexão – No sentido usado no texto, refletir significa se concentrar em um pensamento ou a análise detalhada sobre um assunto, sobre si próprio ou sobre algum problema ou sentimento.

*Comparação – Segundo o texto, não é hora de estabelecer comparações entre nós, não devemos buscar diferenças.

*Superação – De acordo com o texto, estamos no momento de buscar a nossa evolução pessoal, ou seja, de vencer obstáculos individuais.

*Iluminismo – O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão (luz) contra o antigo regime (trevas) e pregava maior liberdade econômica e política.

*Empirista John Locke – John Locke (Wrington, 29 de agosto de 1632 — Harlow, 28 de outubro de 1704) foi um filósofo inglês conhecido como o “pai do liberalismo”, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social.

*Mote – Segundo o dicionário, um mote é um dito, expressão ou sentença que sintetiza um ideal.

*Resiliência – Resiliência é um conceito emprestado da física que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas.

*Empatia – Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela.

*Democracia – É um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elegem seus representantes por meio do voto.

*Shakespeare – William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 1564 — Stratford-upon-Avon, 23 de abril de 1616) foi um grande escritor e dramaturgo inglês. É considerado o poeta nacional da Inglaterra e o maior dramaturgo da literatura mundial.

*Escola da Vida – O conceito é uma analogia que serve para evidenciar a capacidade que as experiências que passamos ao longo de nossa vida possuem de nos ensinar.