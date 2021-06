Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 08:05 horas

Silvero Pereira é escolhido para série do Clodovil

A Formata, produtora da Daniela Busoli, adquiriu os direitos do livro “Tons de Clô”, escrito por Carlos Minuano, para a realização de série e documentário.

A biografia completa de uma das figuras mais controversas da costura, cultura e política brasileira, que morreu aos 71 anos, em Brasília, terceiro deputado federal mais votado no País nas eleições de 2006.

O livro do Minuano, em seus 20 capítulos, descreve com detalhes momentos da vida de Clodovil Hernandez, desde o seu nascimento em Catanduva até a descoberta da homossexualidade, sua chegada à alta costura, enfrentamentos com Dener Pamplona, trabalhos no rádio e na televisão. Além do começo, Jovem Pan e “TV Mulher” na Globo, passou pela Band, Manchete (“Clô para os Íntimos”) CNT e Rede TV!.

Daniela Busoli considera este um “projeto dos sonhos”. Os primeiros passos para a sua realização estão em curso, a partir da escolha de Silvero Pereira para o papel principal. Direção de Rodrigo Cesar e roteiro de Fernando Ceylão.

TV Tudo

Viu o que deu?

Copa América no Brasil virou uma briga SBT versus Globo. Tudo o que não devia acontecer.

O lógico e natural seria que todas as outras questões, entre saúde e coerência, fossem colocadas acima de uma disputa tão inadequada. Pior ainda são aqueles que querem o seu minutinho de fama em cima disso.

Olha como funciona

Esse enfrentamento SBT – Globo, agora passou a contar com a participação especial dos canais da Disney.

Que antes, em redes sociais, também se mostrou contrária à realização da Copa América no Brasil, mas como acabou comprando direitos, virou a favor.

No fundo, no fundo, um jogão de interesses. Quanto à coerência, esquece.

Onde chegou

O entrevero presidente Bolsonaro e a jornalista Daniela Lima, chamada de “quadrúpede” pelo alto mandatário, apenas reforçou a insegurança de âncoras, repórteres e analistas da CNN Brasil.

O repórter Pedro Duran também foi vítima de um ataque.

Problema

A queixa desses profissionais, não colocada publicamente, é quanto à postura da CNN Brasil, que parece mais preocupada em patrulhar as redes sociais dos seus contratados.

Estão todos proibidos de escrever certos assuntos, especialmente os relacionados à saúde. Há uns meses, pasmem, a cisma era com o “BBB”.

E assim vai indo

Ânimos acirrados, a temperatura começa a apresentar resultados bem desagradáveis.

Um deles, por exemplo, a discussão no ar, bate-boca ao vivo, semana passada, entre Márcio Gomes e o ministro Fábio Faria, em uma confrontação de números.

Geral

Com Márcio Garcia à frente, a sexta temporada de “The Voice Kids” estreia na tarde do próximo domingo.

Além da televisão aberta, o reality musical ganhará espaço no canal infantil Gloob e nas plataformas do Grupo.

Bola de fora

No próximo dia 13, após o “Autoesporte”, a Globo exibirá Inglaterra x Croácia, jogo da Eurocopa.

Em um domingo cada vez mais competitivo na televisão, resta saber qual será a reação do torcedor/público brasileiro. Não deixa de ser um lance arriscado.

Dom

A Amazon Prime Video promove nesta sexta, a estreia mundial da série “Dom”, com Gabriel Leone e Flavio Tolezani.

É a história de um rapaz de classe média, líder de uma gangue criminosa que dominou o noticiário carioca no início dos anos 2000, Pedro Dom. Também no elenco Ingrid Conte, atualmente como Elisa em “Gênesis”, fase Abraão.

Leitura Viva

Na última segunda-feira deste mês, o Projeto Leitura Viva vai apresentar o texto inédito de Regiana Antonini, “Paredes”, escrito especialmente para Nicette Bruno.

Na ocasião, haverá uma grande homenagem à atriz. Bárbara Bruno vai participar do evento e ler a parte que seria de sua mãe. Cristina Pereira, Edimilson Barros, Rodrigo Fagundes e Anderson Tomazini também participam.

Gravando

O ator Gustavo Novaes, treinador Samuel em “Amor de Mãe”, e rei Quedorlaomer em “Gênesis”, começou a gravar a série “Envoltos”, da DuoFilmes.

Na trama, vive um mafioso italiano, Macisse. A produtora ainda não definiu o canal de exibição.

Espera

Consultada ontem se já havia uma definição sobre a “próxima reprise das sete”, substituta de “Salve-se Quem Puder”, a Globo informou que ainda não tem uma definição.

Enquanto isso, nos bastidores da emissora, cada dia especula-se um nome diferente para o horário. “Morde & Assopra” entrou na “lista”.

Bate – Rebate

• Geraldo Luís, falando da sua estreia no “Balanço Geral – Manhã”, é o entrevistado do “Programa de Todos os Programas”…

• … Além de outras atrações e informações. Apresentação de Dani Bavoso e deste que vos fala…

• … Disponível no Facebook.com/PortalR7 e no canal do R7 do Youtube. Vai lá.

• Karol Conká estará, nesta quinta, no “Reclame”, que vai ao ar às 17 horas no Multishow.

• Paramount informa que no domingo será disponibilizada a terceira temporada da série “Yellowstone”, com Kevin Kostner.

• Globo trabalha com a possibilidade de uma outra reprise após “Império” na faixa das 21h…

• … Que, segundo a jornalista Cristina Padiglione do “Agora”, será “Amor à Vida”, do Walcyr Carrasco.

• O “Canal Livre” deste domingo na Band entra na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio…

• … Presenças de Glenda Kozlowski e Álvaro José para contar os detalhes da competição mais importante do esporte mundial…

• … O programa também coloca em pauta as chances brasileiras de medalha, os astros internacionais e os preparativos na capital japonesa diante de todo o contexto de pandemia.

C´est fini

A série “Julie and the Phantoms”, da Netflix, produzida e dirigida por Kenny Ortega, recebeu sete indicações ao Emmy.

Detalhe: o programa é baseado no original brasileiro “Julie e os Fantasmas”, já exibido por Band e Nickelodeon com produção da Mixer Filmes.

Então é isso. Tchau!