Solte suas feras

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 19:34 horas

No mundo da moda algumas tendências, de tanto permanecerem, todos os anos, tornam-se atemporais. Desde antigamente, quando reis se vestiam com peles para demonstrar status e poder, até os dias atuais presente em passarelas e vitrines, o animal print veio para ficar.

Estampas de animais nos remete à África, de forma exótica e muitas vezes estereotipada, assim o animal print veio como uma forma de, por meio da moda, conhecer e estar, ao menos em parte, inserido nessa cultura africana. Adversidade desse continente, representada pelas peles e pelos de animais selvagens, causa fascínio por conta de sua beleza. Por esse motivo, as estampas de animais sempre voltam à moda.

Mesmo com um princípio de riqueza, as estampas de animais também passaram por uma fase difícil, em que eram associadas a peças de perua e de baixa qualidade, restringindo-se a lojas populares e de departamentos. Mas essa vulgaridade inicial foi vencida, a estampa de animal tomou as ruas e deixou de lado a ideia de ser “brega”, passando a ser a queridinha entre as estamparias. Bastante usáveis, elas podem vir em looks diurnos ou noturnos, basta saber combinar que não há erro.

Sua versatilidade é maravilhosa e vale a pena investir em uma peça nessa padronagem, mantendo seu guarda-roupas atual e lindíssimo. Muita gente comete o erro de não investir nessa estampa por medo deter dificuldade em combinar! Não há uma combinação correta: você pode colocar sua criatividade à frente e ousar!

Não se engane! Bora soltar as feras!