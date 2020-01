Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 10:29 horas

Para

o Alto

*Tenistas do Clube dos Funcionários da CSN conquistaram títulos do Circuito Sudeste no Espírito Santo.

*O início de 2020 tem sido vitorioso para os tenistas do Clube dos Funcionários.

*Na segunda-feira, a tenista Louise Calino atuou em parceria com a capixaba Isabela Nadai, conquistou o título da categoria 16 anos Feminino do Torneio de Duplas do Circuito Sudeste – Vitória Proworld, realizado em Vitória (ES).

*Na final elas venceram a dupla Leticia Calderaro (RJ) / Clarissa Seibel (MT) por 2 sets a 0 (6/1 – 6/2).

*Louise comemorou a conquista do seu primeiro título na temporada.

*“É gratificante ver que o esforço e dedicação que eu tive durante a pré-temporada já surtiu efeito. Começar o ano assim é muito satisfatório e espero conquistar outros bons resultados no decorrer desta temporada”, afirmou a atleta.

*Quem também brilhou na competição foi o tenista alvigrená Pedro Cardoso que faturou dois títulos na categoria 18 anos.

*Na final do Torneio de Simples ele venceu Nickolas Rosa(ES) por 2 sets a 1 (6/0 – 4/6 – 6/2).

*Já na decisão do Torneio de Duplas o jogador atuou junto com Nickolas Rosa e de maneira segura venceram Tasso Moreira(RJ) / Guilherme Quirino (RJ) por 2 sets a 0 (6/0 – 6/3).

*Pedro que até a pouco tempo competia na categoria 16 anos celebrou o fato de já estar conquistando títulos na categoria 18 anos.

*“Entendo que estes bons resultados que venho conquistando são frutos dos intensos treinamentos de pré-temporada que realizei no meu clube. Eles foram importantes para me deixar pronto para competir com jogadores mais velhos e ainda conseguir vencer os jogos das competições que participei neste início de ano*, contou o jovem jogador.

Faltam 30 dias para o Carná Folia