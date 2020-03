Trocando de idade hoje, Jennifer de Lima

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 09:24 horas

Túnel

Do Tempo

A revista Time é publicada pela primeira vez (1923).

É descoberto petróleo na Arábia Saudita (1938).

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira e gravam pela primeira vez a canção Asa Branca, que se tornou hino extra-oficial do povo nordestino (1947).

Elvis Presley aparece na televisão pela primeira vez (1955).

Mônica, personagem de Maurício de Sousa, faz sua estreia em uma tira na Folha de São Paulo (1963).

Projeto Apollo: A NASA lança a Apollo 9 para testar o módulo lunar (1969).

Líderes da Igreja Católica Romana e do Luteranismo chegam a um acordo para uma eventual reconciliação, realizando o primeiro acordo entre as duas igrejas desde a Reforma Protestante (1974).

Steve Fossett torna-se a primeira pessoa a realizar uma circum-navegação aérea solo ao redor do mundo sem paradas ou reabastecimento – uma viagem de 40.234 km completada em 67 horas e 2 minutos (2005).

Eclipse lunar total pôde ser avistado em todos os continentes (2007).

Zig – Zag

* Hoje: Dia do Meteorologista.

* O mês de março começa a apresentar temperaturas mais amenas, típicas do final do verão, que está indo embora.

*É neste momento que o Resende Shopping aproveita para liquidar as últimas peças da estação mais quente do ano com a tradicional Liquida Verão.

*Este ano, a liquidação vai acontecer neste final de semana, de 5 a 8 de março e a intenção é limpar os estoques, por isso as lojas estão colocando peças a venda com até 60% de desconto.

*E para ajudar aqueles que querem aproveitar os descontos, mas não abrem mão de diversão, o Shopping vai promover dois dias de recreação para a garotada.

* Será no sábado e domingo, 7 e 8 de março, das 16h às 20h, com brincadeiras, jogos, pintura de rosto e escultura com balões.

* A Firjan SESI abre mais de três mil vagas gratuitas para curso Pré-Enem em todo o estado do Rio.

*Só na Região Metropolitana são quase duas mil oportunidades para alunos do 2º ou 3º ano do Ensino Médio (da Educação Regular ou da Educação de Jovens e Adultos) de qualquer escola da rede pública ou pessoas que já concluíram o Ensino Médio, com idade mínima de 15 anos.

* Na região, Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, podem ser privilegiadas para quem desejar participar.

* O curso terá carga horária total de 432 horas, divididas nas áreas de Linguagens (Português/Produção Textual), Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), Ciências Humanas (História e Geografia) e Matemática, buscando oferecer ao candidato, além do conteúdo de cada disciplina, normas, instruções, informações e orientações relativas à prova.

*O edital completo está disponível no site: www.escolafirjansesi.com.br/processoseletivo . Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.

Mergulhos

Do Prazer

*Poucos prazeres são tão bons quanto se hospedar em um hotel durante uma viagem e relaxar em sua piscina.

* Ainda mais quando elas são belas, espaçosas e com maravilhosas vistas, como as que se encontram na lista de piscinas mais bonitas do mundo feita pelo site TripAdvisor.

* Confira o ranking: 1- Hotel Villa Honegg, Suíça Situado no Monte Bürgenstock, no coração dos Alpes suíços; 2. The Sarojin, Tailândia Cercado de uma bela vegetação frente ao Mar de Andamão, no litoral tailandês; 3- Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara, Abu Dhabi como um verdadeiro oásis em meio ao deserto de Abu Dhabi; 4- Ubud Hanging Gardens, by Orient Express, Bali, Indonésia situado no coração da ilha de Bali, na Indonésia; 5. Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Montecarlo, Mônaco Luxuoso hotel de Montecarlo; 6 – Katikies Hotel, Santorini, Grécia Construído no tradicional estilo das ilhas gregas, com paredes brancas, pontes de madeira e terraços; 7- Hotel Costa del Fiori, Sardenha, Itália, esplêndido hotel situado em Santa Margherita di Pula, no litoral sul da ilha da Sardenha; 8- Golden Nugget, Las Vegas, Estados Unidos, Impressionante complexo de US$ 30 milhões, a piscina do hotel Golden Nugget está à altura da extravagância de Las Vegas; 9 – Westin Maui Resort and Spa, Havaí, tem belos jardins com flamingos rosas, rios de correnteza e uma série de piscinas com muito espaço para descansar sob o sol do Havaí; 10 – Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao, Xangai, China, tem como principal destaque sua impressionante piscina suspensa no 24º andar.

* A piscina tem piso de vidro, e está “pendurada” para fora do prédio dando aos hóspedes a sensação de estar voando ao dar um mergulho.

Sala

Vip

* Patrícia Nascimento (Cambio V.R.) e Luiz Carlos Mascarenhas, reiniciaram ontem, as atividades profissionais, depois de merecido descanso.

* Estiveram duas semanas, curtindo pela primeira vez o Estado do Espírito Santo.

* Ficaram encantados com Vitória e o litoral capixaba.

* Trocando de idade hoje, Jennifer de Lima, ganha os primeiros abraços de seu Carlos Meneses.

* Outros queridos aniversariantes do dia: Beth Tho; Deusiana Oliveira; Amanda Vilela; Denise Feres Almeida; Márcia Trindade Cardoso; Ayvan Rodrigues.

* E embora, o Carnaval tenha passado, o Carná Folia ainda sendo doce recordação. E merece mais alguns memoráveis cliques.