Trocando de idade hoje, Priscila Robadey Abrantes.

Matéria publicada em 7 de março de 2020, 06:05 horas

Túnel

Do Tempo

*Alexander Graham Bell patenteia uma invenção, que ele chama de telefone (1876).

*Início da Revolução mexicana (1911).

*O estado-unidense James Watson e o britânico Francis Crick decifram a estrutura de dupla hélice para o DNA (1953).

*Golda Meir é a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro de Israel (1969).

*O Irã e o Reino Unido rompem relações diplomáticas após o caso Salman Rushdie e seu controverso livro (1989).

*Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, rejeita a proposta de dividir a África do Sul conforme sugestão de alguns cidadãos brancos de extrema direita (1994).

*Palestina: Constitui-se o primeiro parlamento eleito democraticamente (1996).

*Morre Leonardo, cantor brasileiro (2010).

Zig – Zag

*Será na próxima quinta-feira, às 19h30, no espaço de eventos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), no Aterrado, o tradicional evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

*E, este ano, além de um coquetel e sorteio de brindes, o evento, que é em parceria com a Drogaria Economize e o Sicoob, terá a CEO do Grupo CRM, Renata de Moraes Vichi, que detém marcas como a Kopenhagen, Brasil Cacau.

*O objetivo é inspirar e trazer um conhecimento inovador para as mulheres empreendedoras da região.

*Com vagas limitadas, o valor do ingresso é de R$ 15 para associados (sendo somente dois por CNPJ) e de R$ 70 para não-associados.

*As vendas já estão abertas e são feitas na sede da instituição, na Rua Simão da Cunha Gago, número 19.

*CEO do Grupo CRM, detentor das marcas Kopenhagen e Brasil Cacau, além de responsável pela operação das lojas da Lindt no país.

*Embora seja herdeira do grupo, nada veio de graça para Renata, que começou a trabalhar no negócio aos 16 anos.

*Seu início foi como estagiária, passando por todas as posições possíveis e hoje em dia lidera mais de mil funcionários.

*Em sua trajetória ousada, foi fundamental no processo de crescimento do grupo e contribuiu para multiplicar o faturamento da empresa e o número de lojas em todo o Brasil.

*Em sua palestra aborda temas como os desafios encontrados para chegar ao topo e os meios inovadores.

*Aborda ainda temas como: Estratégia e Execução, Produtos e Marcas, Expansão de Rede, Expansão de Rede e Cultura Empresarial.

Dia ‘D’

*Volta Redonda aderiu à Campanha Nacional para colaborar com a interrupção da circulação do vírus do sarampo no Brasil e realiza hoje, o Dia D de vacinação contra a doença neste ano.

*Assim como em todas as cidades no país, na Cidade do Aço, as 46 unidades da Atenção Básica em Saúde vão funcionar das 8h às 17h para atender o público-alvo, formado por crianças a partir de seis meses e adultos até os 59 anos.

Sala Vip

*Os agentes de viagens Carlos Alberto Pedroso e Patrícia Leal (GG Turismo) falando maravilhas deste recente passeio que fizeram rumo à Turquia.

*Tendo como foco Stambul, antes, com stop na Alemanha, mais precisamente em Munique.

*Uma viagem de sonhos e encantamentos.

*O médico José Roberto do Amaral despertando hoje com sua mais nova idade.

*Trocando de idade hoje, Priscila Robadey Abrantes.

*Os primeiros abraços e beijos de seu amado, Bruno Abrantes.

*Depois, inúmeras homenagens em torno da aniversariante.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Tânia Portugal; Julia Ballarini; Mauro Santiago; Carlos José Freire; Rômulo Pinto; Luciano Bauher Júnior; Marcos Carola; Laura Rodrigues; Helena Amaral.