Matéria publicada em 11 de março de 2021, 08:10 horas

Trocar o nome do Maracanã é um desrespeito com a história

Nada a ver com TV, mas como é um tema que envolve personalidades conhecidas, peço a devida licença.

E, de cara, vale o esclarecimento: nunca vi ninguém melhor que o Pelé em campo nenhum do mundo.

Tenho o maior respeito e admiração pela sua história como jogador de futebol, porém não considero certo tirar o nome do jornalista Mário Filho, do Maracanã, para colocar Edson Arantes do Nascimento.

A troca foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o projeto agora irá à sanção do governador em exercício Cláudio Castro.

Isso é um desrespeito com a história. E ao que ele, Mário Filho, representou ao estádio, à sua própria construção, e ao esporte carioca.

O mesmo desaforo que existiu, por exemplo, em Bragança Paulista, quando trocaram Marcelo Stefani por Nabi Abi Chedid. Só porque o seu irmão quis assim.

TV Tudo

Foi ontem

Sobre todo esse embaço da Rede TV! com a Luciana Gimenez, ontem ela teve uma reunião com Marcelo de Carvalho, vice e seu ex.

Jogo limpo. Se aceitar a proposta de redução do salário, passar para R$ 100 mil mensais, o contrato será renovado.

Novo trabalho

Kiria Malheiros, uma jovem atriz, mas já veterana em novelas, com vários trabalhos na Globo e filmes na Netflix, fechou com a Record.

Vai aparecer em “Gênesis”, como Zilpa, na fase Jacó.

Casa nova

O ator Anselmo Vasconcelos, 67 anos, tem sua carreira praticamente ligada a produtos da Globo, desde 1978, apesar das passagens por Band e Manchete.

Agora, ele também se prepara para estrear na Record, no papel de Ismael, em “Gênesis”.

Planejamento

Até 20 de abril, a direção do BandSports deverá definir todos os detalhes da cobertura da Olímpiada no Japão – se é que vai ter Olímpiada.

De qualquer forma, internamente, a informação é que as narrações, em sua maioria, serão feitas diretamente dos estúdios em São Paulo.

Troca necessária

Band está prometendo para este mês ainda, programa do dia 28, a estreia dos novos cenários do “Show do Esporte”.

Lançado meio que às pressas, em setembro passado, o programa agora, também, quanto a este aspecto, irá receber devido e merecido trato.

Mexidas

“Quanto Mais Vida, Melhor!”, substituta de “Salve-se Quem Puder” na Globo, escrita pelo estreante Mauro Wilson, está sofrendo ajustes no roteiro. Só que essas mudanças, vale destacar, não estão relacionadas apenas à pandemia.

Algo considerado “normal”, por se tratar da primeira novela dele como titular.

Pé atrás

No comunicado sobre o adiamento de “Um Lugar ao Sol” e a reprise de “Império”, a Globo afirmou que “já a previsão de estreia das novelas das 18h e das 19h segue sem alterações”.

Mas, quem vive o dia a dia dos seus estúdios, garante que outras reapresentações estão sendo avaliadas para essas faixas, caso de “Rock Story”.

Só ela

Além do Lucas Penteado, contratado e que já saiu, parece que não existe um outro ou outra, dos atuais participantes do “BBB”, sob a mira dos olheiros da Globo.

Para não dizer ninguém, Juliette França, é a única que ainda tem uma pequena chance.

Parando tudo

Em função das restrições em São Paulo, por causa da pandemia, foram suspensas as gravações da nova temporada de “Os Roni”, série com Whindersson Nunes.

Os trabalhos deverão ser retomados no próximo dia 22. Lembrando que Oscar Magrini, integrante do programa, precisou se afastar por ter testado positivo para a Covid-19.

Luto

O jornalista Hélio Fernandes morreu ontem, aos 100 anos, no Rio de Janeiro.

Uma referência na imprensa brasileira, ele foi preso diversas vezes durante a ditadura militar.

Fernandes comandou a Tribuna da Imprensa, jornal fundado pelo amigo Carlos Lacerda.

Bate – Rebate

• Não deixa de ser interessante ver Fiuk e Carla Dias como outras pessoas em “A Força do Querer” e, logo na sequência, como eles mesmos no “BBB”.

• A espichada no “Hoje” resolveu um pouco o problema, mas o “Balanço Geral”, da Record, ainda é a principal pedra no sapato da Globo…

• … E não só em São Paulo, mas em outras várias praças.

• “Coração”, do João Falcão, foi aprovada para o Globoplay…

• … Uma série que tem música de fundo.

• Manzar Feres é a nova número um do comercial da Globo…

• … A executiva passa a liderar a área de Negócios, em substituição a Eduardo Schaeffer.

• A UEFA Europa League volta a ser destaque da programação dos canais ESPN e Fox Sports nesta quinta-feira…

• … Entre os jogos principais, o duelo entre o Benfica, de Jorge Jesus, Everton Cebolinha e Pedrinho, e o Arsenal, de David Luiz, William e Gabriel Martinelli, às 17h, pelo Fox Sports…

• … Narração de João Guilherme e comentários de Osvaldo Pascoal.

• Lucas Robles, compositor de vários sucessos de Zezé Di Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, entre tantos outros, criador do grupo Los Angeles e descobridor do Junno, morreu na manhã de ontem…

• …Estava internado com Covid.

• Quase 19 mil pessoas, 80% homens, se inscreveram para participar da versão brasileira de “Largados e Pelados”, no Discovery.

C´est fini

O “Repórter Record Investigação” desta quinta-feira, às 22h45, vai mostrar as dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros. São quase sete milhões que rodam pelas rodovias carregando grande parte da riqueza produzida no País. Além disso, eles estão cada vez mais expostos à criminalidade. Apresentação de Adriana Araújo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!