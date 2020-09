Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*É aprovada a 4ª Constituição Brasileira (1946).

*Instalada a Guerra Civil na Grécia (1946).

*A Malásia é admitida como Estado-Membro da ONU (1957).

*Dado o primeiro passo para um acordo de paz entre Israel e Egito (1978).

*O ex-presidente da Nicarágua, Anastásio Somoza, é assassinado em Assunção, no Paraguai (1980).

*A Soyuz T-14 acopla-se à estação espacial Salyut 7 (1985).

*No Brasil, ocorre o primeiro grande apagão de sua história (1985).

*Iniciam os Jogos Olímpicos de Seul, marcado pela quebra do recorde olímpico dos 100 metros rasos por Ben Johnson, que pouco tempo depois, seria afastado das competições por doping (1988).

*Começa a funcionar a maior estação de vigilância de ozônio e gases que causam o aquecimento da atmosfera, no monte Waliguan, na China (1994).

*A bolsa de New York fecha com perdas históricas no primeiro dia de cotação, após os atentados terroristas de 11 de Setembro (2001).

*A Organização Mundial do Comércio aprova o texto de adesão da China (2001).

*O Furacão Isidore chega à Jamaica (2002).

Zig – Zag

*Quem desejar fugir um pouco da idas e vindas pelo litoral, ou mesmo tão somente às regiões serranas, e deseja partilhar com a família de um momento tão especial e raro nas cidades grandes, tem um endereço certo: Angico Hotel Fazenda.

*Situado na região hoteleira de Piraí/RJ, com o 4º melhor clima do mundo e a apenas 1h30 do Rio de Janeiro, o Angico oferece uma mistura única de tranquilidade, lazer, conforto e gastronomia típica de Fazenda para quem quer descansar corpo e espírito em meio à natureza.

*É o lugar ideal para você esquecer a agitação urbana e viver momentos inesquecíveis com toda a família.

*O hotel conta com uma criação de tilápias no lago superior da propriedade de onde vem as nascentes, já foi venda e armazém no início do século passado, abrigou em prisão domiciliar generais de João Goulart e serviu de inspiração para músicos consagrados do Legião Urbana.

*O hotel obedece a todos os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde.

*Possui 22 acomodações (funcionando com capacidade reduzida), matém rigorosa limpeza, sem falar numa gastronomia deliciosa nas principais refeições, sem deixar de lado, no café da manhã e a tarde os atrativos das guloseimas da fazenda.

*Com serviço diferenciado, sempre que possível, atendendo a todas as solicitações.

*No Angico Hotel Fazenda, é possível inúmeros entretenimentos desde barco, caiaque, pedalinho, stand-up paddle, passeio a cavalo e ordenha, campo de futebol gramado e uma quadra de areia.

*Três lagos disponíveis para pesca esportiva, além de lindas trilhas e caminhadas.

*A recreação promove a todos total interação com a natureza.

*Todas essas atividades são gratuitas desde que realizadas dentro da programação da recreação.

*Uma piscina na medida certa para uns mergulhos.

*Existe também piscina térmica e sauna, fechadas por conta da pandemia.

*O Angico Hotel-Fazenda tem na linha de frente seus carismáticos proprietários Diego Carvalho Moraes e Lúcia Emília da Costa Souza.

*Este colunista, acompanhado de Jefte Castro e do jornalista Emiliano Macedo, esteve desfrutando deste paradisíaco espaço e, recomendo!

*Quem desejar acompanhar com mais detalhes basta acessar o link: https://www.angicohotelfazenda.com.br/

Sala

Vip

*Aniversariantes do dia: Mario Shimoda; Vinicius Gangana Oliveira; a atriz Lúcia Paiva; a jornalista Fabienne Maicá; Carla Monteiro; Paula Halley; Salomão Maia Moreira; Yasmin Luerte; Anderson Neir; Maria José Gomes Rosa; Jayme Luiz Brandão de Paiva; Sheila Aragão; Igor Rocha; Paula Borges.

*O Volta Redonda Futebol Clube, completando hoje 30 anos de fundação.