Túnel do Tempo: Enforcamento histórico de Tiradentes no Largo da Lampadosa, na cidade do Rio de Janeiro (1792)

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 07:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Enforcamento histórico de Tiradentes no Largo da Lampadosa, na cidade do Rio de Janeiro (1792).

*Os Estados Unidos entram em guerra contra a Espanha (1898).

*Inauguração do Estádio de São Januário com a partida Vasco x Santos (1927).

*Fundada a nova e atual capital do Brasil, Brasília (1960).

*Vai ao ar a primeira edição do ‘Jornal Hoje’, da Rede Globo, com Léo Batista e Luís Jatobá (1971).

*Morre Tancredo Neves, presidente do Brasil (1985).

*Ayrton Senna, piloto brasileiro, vence a primeira de suas 41 vitórias na Fórmula 1. A vitória aconteceu em Estoril, Portugal (1985).

*O astrônomo polonês Aleksander Wolszczan anuncia a descoberta dos primeiros exoplanetas (1994).

*Morre Telê Santana, futebolista e treinador de futebol brasileiro (2006).

Zig – Zag

*Hoje: Dia de Tiradentes; Dia Mundial do Bombeiro; Dia da Latinidade, Dia do Metalúrgico, Dia da Polícia Civil, Dia da Polícia Militar, Dia do Têxtil.

*O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR) informa que hoje e na sexta-feira, respectivamente Tiradentes e Dia de São Jorge, o comércio funcionará normalmente, sem pagamento de hora 100%, já que houve antecipação dos feriados nos dias 29 e 30 de março.

*A medida foi acertada no mês passado juntamente com o Sindicato dos Empregados do Comércio (SEC).

*A remuneração será paga como dias normais, exceto para os ramos essenciais.

*Essa é uma iniciativa que foi firmada para evitar que os comerciantes tenham mais prejuízos, que já vêm se acumulando durante a pandemia, segundo afirma o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo Santos.

*“O comércio varejista de Volta Redonda tem passado por momentos muito difíceis e mais um fechamento de dois dias ou pagamento dobrado seria muito difícil para as empresas, num período em que estão passando por adaptação e recuperação com a pandemia”, acrescentou.

*Ele completou dizendo que a parceria com o SEC foi importante e essencial para mostrar a visão do trabalhador e manter empregos.

*“Temos nos dedicado para manter as portas abertas e, com isso, os empregos também. O presidente do SEC, Renato Ramos, foi bastante compreensivo, entendendo a delicadeza do momento e foi muito solícito. Ficamos felizes em conseguir dar esse alívio para os lojistas e também para os comerciários, que dependem das vendas”, disse.

*Jerônimo reforçou ainda que o horário de funcionamento segue o atual decreto municipal, de 10h às 18h, para as lojas de ruas.

*Já os shoppings, de 11h às 21h. “Ainda estamos com horário alternativo, que deve ser respeitado. E lembramos que o comércio está seguindo todo o protocolo das medidas preventivas, como uso de máscara, disponibilização de álcool 70% e distanciamento social nas lojas. A conscientização em respeito a essas medidas é fundamental”, comentou.

Ingratidão

*No dia 22 de Abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, ‘descobria’ o Brasil.

*Se pensar bem, é muita ingratidão com quem permitiu que chegássemos aonde estamos.

*Poucas homenagens este ilustre personagem da vida real ganhou.

*Há muito tempo teve sua imagem estampada numa cédula que com o passar dos anos perdeu valor.

*Nem um feriado ele ganhou pelo seu feito.

*Aliás, pelo andar da ‘carruagem’ não será surpresa, ter seu nome na lista de culpados, dos mais escalabrosos escândalos desta Terra Brasilis.

Nova

Atração

*O casal Tiago Keidi e Ariana Dias, super simpáticos e carismáticos.

*Ele dentista, ela advogada.

*Há dois meses, inauguraram a mais nova atração de Volta Redonda: Empório Nelory.

*Localizada na Rua Paulo de Frontim, 524 – bairro Aterrado.

*No local além de funcionar como uma ’boutique’ de carnes nobres, incluindo carnes exóticas (caso o cliente deseje pode adquirir e até ser assada no próprio local, por enquanto sem custo adicional).

*No cardápio tem espetinhos diversos: filet mignon, tilápia, cordeiro, camarão e outras variedades, que pode ser acompanhado de chope, vários tipos de cervejas artesanais e diferentes drinks.

*A casa possui uma grande variedade de vinhos e Whisky. *Também deliciosos pratos Executivos para o almoço, de segunda-feira a domingo (funciona das 11h às 15h), à noite, a partir das 18h até às 21h, por conta do Decreto municipal.

*Quem desejar pode acionar o Delivery.

*À tarde funciona um aconchegante Happy Hour.

*No sábado teve a aplaudida apresentação do cantor Victor Yuri.

*Vale conferir este novo espaço gastronômico.

Sala

Vip

*O Coronel Gastão Vianna acaba de completar 33 anos, que iniciava a sua carreira na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro!

*”Muito orgulho de ter feito parte dessa maravilhosa instituição. Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de trabalhar em praticamente todo o nosso Estado, bem como de conhecer pessoas, que por seu caráter e generosidade, trago, não só na lembrança, mas também no coração! Minha respeitosa continência e meu profundo respeito à todas as pessoas que fizeram parte dessa história!!”.

*Aniversariantes do dia: Wanessa Monteiro; Flávia Caldas Bianco Teixeira; a publicitária Bia Torres; Hérik Lessa; Lílian Ramalho Fraga Salles; Patrícia Lopes Monteiro; Ana Cláudia Moura; Márcio Francisco; ator Dudu Ramos; Isa Maria do Valle; Juliana Oliveira; Rose Ramos; Ludmila Sousa; Cristiano Matheus Almeida.