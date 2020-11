Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 06:30 horas



Túnel

Do Tempo

*Jornal Times de Londres anuncia o sucesso da teoria da Relatividade, de Einstein (1919).

*Em plena Batalha de Moscovo, Stalin realiza a tradicional parada militar para comemorar o aniversário da Revolução Russa (1941).

*Franklin Delano Roosevelt vence a eleição para Presidente dos Estados Unidos pela quarta vez (1944).

*Início da marcha do general Che Guevara rumo a Havana (1958).

*Inaugurada a nova sede do Museu de Arte de São Paulo (MASP) na Avenida Paulista (1968).

*Khaled Mosharraf, responsável pelo golpe militar em Bangladesh, é assassinado num contra-golpe (1975).

*Morre Steve McQueen, ator norte-americano (1980).

*Ayrton Senna vence em Adelaide, Austrália, a sua última corrida na Fórmula 1 (1993).

*Lançada a sonda Mars Global Surveyor em direção a Marte (1996).

*Morre Anselmo Duarte, cineasta brasileiro (2009).

Zig–Zag

*Hoje: Dia do Radialista (homenagem a Ary Barroso).

*Os políticos em todo país estão à caça de eleitores para as eleições municipais que acontecerão no domingo da semana que vem.

*Uma coisa é certa: O eleitorado em sua maioria está em busca de novos nomes na cena política.

*Estão cansados de todos os escândalos de dinheiro na cueca, em paredes falsas, malas, e outras tantas manobras para esconderem as notas novas.

*Uma manobra que há décadas assistimos nos noticiários pela TV.

*Escândalos em cima de escândalos.

*Outra tendência nestas eleições será de acontecer uma preferência pela escolha de mulheres.

*Principalmente as que estão em sua primeira vez, que não trazem nenhum ‘ranço’ dos governos corruptos.

Altas

Horas

*Os homens estão sempre reclamando de esperar as mulheres e que elas levam tempo demais se arrumando para sair de casa.

*Mas, segundo um estudo, essa espera é inevitável, e o processo das mulheres se prepararem para uma grande noite de sábado não leva só minutos ou horas, mas dias.

*Uma pesquisa encomendada pelo site de vendas de roupas New Look analisou duas mil mulheres e descobriu que entre pensamentos e ideias da roupa, dos sapatos, dos acessórios e dos locais onde elas devem ir no fim de semana começam a ser discutidos na quarta-feira.

Sala

Vip

*Aniversariantes de sábado: O empresário Jorge Amado; O engenheiro e empresário Sérgio Braga; O jornalista Francisco Edson Alves; Fabiola do Amaral Gouvêa; Sandra Carraro; Diogo Lemos Pezzutto Sposito; Danielle Restier; a dentista Mariana Amorim; Renata Martins; Clara Vítor; Diego de Carvalho; o publicitário Rafael Garbois; Robson Lara; Renata Felix; Alex Bosco; Darf Dani; Darefo Fontoura.

*Aniversariantes de domingo: Empresária Carolina Ribeiro Chedid Arbex; Sueli Braga; o médico Pablo Marcos Mendes; o presidente da Unimed Volta Redonda, o médico pneumologista Luiz Paulo Tostes Coimbra; Luciana Santos; Vânia Abreu Compasso; Vera Lúcia Moreira Abrantes; Aline Paiva; engenheiro Luiz Otávio Haydt; Carmelita Santos; Adriana Carraro; Vania Fidelis; Priscila Couto; Kuru da Silva.

*Aniversariantes de segunda-feira: Advogado Marcos Araújo; Evaldo Barbosa; Yasmim Helena; Adriano Pereira; Ian Santos; o ‘hair stylist’ e ‘ Make Up’ Flávio Lavigne; Aline Silva; Rosilda Moraes; Mariaglia Homem da Costa; Solange Helena; Dario Castelo Branco.