Túnel do Tempo: Lançamento da primeira edição da revista Veja (1968)

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Joaquim Xavier Guimarães Natal, é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil (1905).

*O presidente Franklin Delano Roosevelt inaugura a represa Boulder (1936).

*Lançamento da primeira edição da revista Veja (1968).

*Brasil: Junta Militar edita o AI-15 (1969).

*Ataque contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em New York (2001).

*Morte do presidente eleito do Chile, Salvador Allende durante bombardeamento do Palácio de La Moneda, no que foi o início do golpe militar que levou ao poder o ditador Pinochet (1973).

*Sancionada, no Brasil, lei de defesa do direito do consumidor (1990).

*Chega a Marte a sonda Mars Global Surveyor (1997).

*Ataque terrorista às torres gêmeas do World Trade Center de New York e ao Pentágono em Washington, provocando cerca de 3000 mortes (2001).

*Israel declara unilateralmente seu desligamento militar nas operações na faixa de Gaza (2005).

Zig – Zag

*A Zamix realizou uma pesquisa para constatar o aumento da procura pelos serviços durante os dias 01 de março a 27 de agosto em comparação ao mesmo período no ano anterior.

*As cidades analisadas foram Volta Redonda, Barra do Piraí, Resende, Angra dos Reis, Vassouras, Valença, Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, e Juiz de Fora, em Minas Gerais.

*Segundo os dados obtidos, a média do aumento foi de 17%, sendo que o pico foi logo no início da pandemia, em março, com um crescimento de 32%.

*Segundo a coordenadora de vendas Lívia Aguiar, a procura, neste ano, permaneceu em crescimento até o mês de maio.

*Mesmo nos meses de junho, julho e agosto, com o início da abertura do comércio local e demais empresas, as demandas permaneceram altas.

*No total, foram constatadas 25.408 procuras frente a 21.946 no mesmo período, porém, em 2019.

*Expectativas: Mesmo com as empresas voltando à normalidade, Karol acredita que nada voltará a ser como antes.

*“Muitas empresas que lidamos todos os dias já confirmaram que vão continuar com o Home Office para determinados setores, inclusive, a própria Zamix. Neste período, foi descoberta uma nova forma de negócios, que veio para ficar”, finalizou a diretora.

Sala

Vip

*Aniversariantes do dia: Valéria Gerstner; Aline M. Cândido; meu irmão Mauro Lúcio Costa; Ed Friend; Daianna Glauber; Fátima Oliveira; Cinthia Alvim Rosa; Maridéa Oliveira; Leila Lourenço; Paulo Vitor.