Túnel do tempo: Morre Cássia Eller (2001)

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 07:00 horas

Túnel do Tempo

* Lei estadual de São Paulo proíbe o trabalho noturno infantil e feminino (1917).

* A Hungria nacionaliza suas indústrias e o país passa a viver sob regime comunista (1949).

* Começa a operar a primeira estação de televisão UHF, em Brideport, nos Estados Unidos (1949).

* Uma comissão executiva foi formada para cuidar o projeto definitivo de construção de uma ponte ligando as cidades de Rio de Janeiro e Niterói (1965).

* Uma bomba explode num terminal do Aeroporto de La Guardia em New York, matando 11 pessoas (1975).

* Golpe militar de 1964 – sancionada a nova lei de segurança nacional, que prevê penas mais brandas, possibilitando a redução das penas dos condenados (1978).

* Para cobrir o rombo, o presidente João Figueiredo aumenta a alíquota da previdência (1981).

* Fernando Collor de Mello renuncia à Presidência da República do Brasil e Itamar Franco assume o cargo definitivamente (1992).

* Acordo entre Estados Unidos e Rússia sobre o Tratado de Redução de Armas Nucleares Estratégicas (1992).

* O presidente brasileiro Itamar Franco aprova a lei que garante a homens e mulheres não casados o direito a pensão alimentícia e a herança de companheiros mortos (1994).

* O índice Nasdaq da bolsa de valores de Nova Iorque bate um novo recorde, ultrapassando 4000 pontos (1999).

* Morre Mike Beuttler, ex-piloto inglês de Fórmula 1, por complicações da AIDS (1988).

* Morre Cássia Eller, cantora e violonista brasileira (2001).

Zig – Zag

* E o ano chegando ao fim. O mundo ‘contando nos dedos’ o momento certo da virada, aí só resta muito otimismo para energizar ‘Tudo bem. Ano que vem’.

* É o que desejo para todos nós.

*No ano que mais demandou a utilização do serviço de internet, que cresceu entre 40% e 50% durante a pandemia da Covid-19, segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a provedora Zamix Multiplay divulgou o balanço de 2020 apresentando 2.545 novas instalações mensais.

* O aumento da busca pelo serviço resultou na geração de empregos ligados ao setor no Sul Fluminense.

*A empresa fechou o ano com a média de sete contratações por mês, gerando postos de trabalho em áreas como manutenção, instalação, atendimento, tecnologia da informação, comunicação, serviços gerais, almoxarifado, recursos humanos, comercial e financeiro.

*Entre os meses de março e agosto, o número de instalações de internet da Zamix cresceu 17%, com pico de 32% em março.

*O aumento das adesões foi registrado em todos os municípios onde a empresa volta-redondense oferece o serviço: Barra do Piraí, Juiz de Fora, Mangaratiba, Parque Mambucaba, Resende, Valença, Vassouras, além de Volta Redonda.

* Para a diretora comercial e marketing da Zamix, Karol Hungaro, a pandemia reforçou a importância da internet para a sociedade, tanto nas relações profissionais, quanto nas interpessoais.

* Aniversariantes do dia: Jussara Fabiano Trindade; Mariana Beauclair; Márcia Cópio; Nilson Moura; Roberto Simar; Gabriel Batista; Mayara Miranda; Jussara Fabiano Trindade; Renata Alarcão.

Sala Vip

* A empresária Cidalia Marques aterrissou sexta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vinda de Portugal.

* Está em Volta Redonda sendo anfitrionada por este colunista e Jefte Castro.

* Depois passa alguns dias no Rio de Janeiro anfitrionada pelos amigos Márcia Moreira e Elias Salume.

* Sua agenda inclui São Paulo, para oficialização de importante contrato com uma empresa brasileira que irá investir em Portugal.

* Não para ai. Cidália terá compromissos comerciais em Recife.

* Depois claro, vai para Fernando de Noronha.

Novo Ano

Neste tempo de reflexão, decorrente de uma pandemia, onde os encontros foram trocados pelo distanciamento, os abraços e beijos, só transmitidos pelos sinais e gestos, em contra partida serviu para mais do que nunca aflorar a solidariedade.

Desejo desejo que o Ano de 2021, seja uma grande jornada de dedicação à criação de prosperidade para todos, ultrapassando em conjunto o que de mal houver e desenvolvendo todos os dias o que temos de bom.

Assim, juntando esforços, façamos com que o Novo Ano nos chegue pleno de Saúde, Esperança e Força para que possamos ultrapassar obstáculos e sermos individual, e coletivamente, mais Felizes.

São os votos desta coluna a todos os leitores e amigos. BEM VINDO 2021.