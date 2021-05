Um enigma nas profundezas do Espaço

Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 14:13 horas

Cientistas ainda não sabem o que são aqueles gigantescos anéis

O desabamento do radiotelescópio de Arecibo, em dezembro do ano passado, fez com que a pesquisa de ponta na astronomia se deslocasse para o hemisfério sul. Graças as novas “fazendas” de radiotelescópios que foram inauguradas na Austrália e na África do Sul. Na Austrália temos o ASKAP, sigla de Australian Square Kilometer Array Pathfnder (Conjunto Pioneiro de Quilômetro Quadrado da Austrália) que reúne 36 antenas parabólicas instaladas no deserto australiano. Com essas antenas os astrônomos descobriram um novo tipo de fenômeno cósmico que ainda não tem uma explicação.

Tudo começou em 2019 quando a equipe liderada pelo astrônomo Barbel Koribalski iniciou uma busca por objetos luminosos na faixa de rádio. O objetivo era detectar buracos negros e grandes galáxias ativas nas profundezas do Universo. Tanto as galáxias, quanto os discos de matéria que cercam os buracos negros emitem radiação em várias faixas do espectro. Da luz visível as ondas de rádio e raios X.

Mas o que eles encontraram foi algo que nunca tinha sido visto antes. Uma série de círculos gigantescos que brilham intensamente na faixa das emissões de rádio. A descoberta foi comunicada a outros radioastrônomos, como a pesquisadora Anna Kapinska, que trabalha com o Very Large Array, outra fazenda de antenas que fica em Socorro, no Novo México. Com o fim de Arecibo, o VLA se tornou o principal radio-observatório do hemisfério norte. Kapinska observou o céu com as antenas do VLA e descobriu mais quatro círculos brilhantes lá nos confins do Universo.

Achando que o fenômeno pudesse estar associado com galáxias ativas, os astrônomos tentaram observa-los com telescópios comuns, aqueles que captam a luz visível. E ficaram perplexos. Os círculos misteriosos são invisíveis na faixa do espectro luminoso. Eles só aparecem para quem possui receptores de rádio muito potentes. Como é o caso das antenas parabólicas do VLA e da Austrália.

Os astrônomos batizaram os misteriosos círculos com a sigla ORCS. Que significa Curiosos Círculos de rádio. Na literatura fantástica, Orcs são aqueles duendes malvados da saga do Senhor dos Anéis. Feita a descoberta, os cientistas agora tentam encontrar uma explicação para o fenômeno. Três hipóteses foram propostas: Um novo tipo de remanescente de explosão de estrelas supernovas, uma dobra no espaço-tempo semelhante aos anéis de Einstein ou um simples defeito nos instrumentos de medição.

O que se sabe com certeza, até agora, é que os ORCs são imensos. Eles tem um milhão de anos luz de largura, suficientemente grandes para envolver uma galáxia inteira como a nossa Via Láctea. E estão muito longe de nós, a 3 bilhões de anos-luz. O que significa que os astrônomos estão observando uma coisa que existiu há 3 bilhões de anos, quando o Universo era muito jovem.

É possível que esses círculos de rádio sejam produzidos por aglomerados de galáxias, cuja gravidade estaria desviando os raios de luz de uma galáxia central. É o fenômeno conhecido como anel de Einstein. Outra possibilidade é que se trate de jatos de matéria emitidos por buracos negros gigantes. Se forem observados perpendicularmente esses jatos poderiam assumir a aparência de círculos. E a terceira possibilidade é que se trate do resultado de uma gigantesca explosão galáctica, que criou uma onda de choque em forma de esfera. E as bordas dessa onda de choque apareceriam como um círculo na faixa de rádio.

Ainda não existe nenhuma conclusão definitiva, mas as pesquisas continuam. Como disse uma vez o cientista John Bernall, o Universo não é mais estranho do que imaginamos. Ele é mais estranho do que podemos imaginar.

Jorge Luiz Calife