Um povo que brinca com a morte

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 18:13 horas

No Brasil, a ignorância é o maior obstáculo ao controle da pandemia

No início do ano o mundo do cinema perdeu o grande ator sueco, Max Von Sydow, um dos grandes nomes do cinema. Sua morte, de causas naturais, passou despercebida em meio a desgraça global de mais uma epidemia made in China, mas sua obra fica. Sydow trabalhou em uma das obras primas do mestre Ingmar Bergman, O Sétimo Selo, que, por coincidência, tem muito a ver com o momento atual. No “Sétimo Selo” Sydow é um cavaleiro medieval que foge da peste negra com um grupo de amigos. Até que a morte em pessoa vem visitá-lo. E o herói consegue adiar sua morte desafiando “a ceifadora” para uma partida de xadrez.

É claro que o povão, aqui do Brasil, nunca ouviu falar nesse tal de Ingmar Bergman, quanto mais no Max Von Sydow. E nem tem cultura suficiente para uma boa partida de xadrez. Mas, a minha impressão é de que os brasileiros estão desafiando a morte. Não para um jogo de xadrez, mas talvez um pique esconde ou uma amarelinha.

Aqui em Pinheiral, na cidade onde vivo, foi preciso o prefeito ameaçar com uma multa para que as pessoas passassem a usar máscaras quando saem nas ruas. Mesmo assim metade não usa, ou usa incorretamente. Tem gente andando com a máscara pendurada no pescoço, ou tapando só a boca e deixando o nariz descoberto o que não oferece proteção alguma. Algumas mulheres, quando encontram as amigas na rua, tiram a máscara e começam a bater papo a menos de um metro uma da outra.

Os bancos estão entre os lugares mais perigosos. Como só podem entrar uma ou duas pessoas de cada vez, formam-se filas enormes em frente. Todo mundo um em cima do outro. É a medida para evitar aglomeração provocando a aglomeração. Basta olhar as calçadas em frentes as loterias e as agências da Caixa Econômica nas duas primeiras semanas de cada mês. Quando o povo vai buscar os auxílios e benefícios pagos pelo governo. É um formigueiro de gente.

Além disso, espalhou-se entre as camadas menos informadas da população (maioria no Brasil), a ideia de que a Covid-19 só ataca os idosos. Seria uma “doença de velho”. O que aumentou ainda mais a discriminação que os idosos sofrem neste pobre país. Teve idoso sendo agredido verbalmente nas ruas, acusado de “estar na rua espalhando a peste”. Quando na verdade o idoso é vítima da pandemia, não vetor. As pessoas acima dos 60 anos geralmente tem doenças crônicas como hipertensão, diabetes, bronquite, problemas cardíacos e por isso são especialmente vulneráveis ao ataque do vírus. Mas isso não significa que os jovens sejam imunes a doença.

O problema do jovem é que ele pega o vírus, muitas vezes não apresenta sintomas, mas vira um transmissor da pandemia. Que se propaga através das gotículas microscópicas de saliva que as pessoas emitem quando falam. Aqui na minha cidade teve o caso de uma idosa que não saía de casa, mas pegou o vírus do filho que veio visitá-la depois de uma viagem a São Paulo. Mesmo assim o povo não acredita e o que vemos são crianças e jovens andando na rua sem máscara e sem proteção alguma. Pegam o vírus e depois levam para os pais e avós que estão em casa. E aí o velho é que é o culpado.

É por essas e outras que o Brasil, que gosta de ser campeão em tudo, já é um dos campeões da pandemia. A doença que o presidente da República disse que não passava de “uma gripezinha” já matou mais de 42 mil brasileiros até agora. Entre jovens e velhos. No Brasil a Covid-19 encontrou o ambiente ideal para prosperar apoiado no tripé: miséria, povo ignorante e governo incompetente.

E o governo não ajuda nem um pouco. Estamos no topo da curva, no pico da pandemia, e o que fazem as nossas autoridades? Mandam abrir o comércio e falam em liberar os cultos nas igrejas e o nos templos. O que só vai facilitar a propagação do vírus e provocar uma disparada nos números.

Nosso jogo com a morte esta só no final do primeiro tempo, para usarmos uma analogia que os brasileiros entendem muito bem. Tudo indica que esta crise vai continuar até a final do ano. Por isso é preciso redobrar os cuidados para não morrer na praia. Ou ser derrotado no final do jogo.

Países como a China, a Inglaterra e a França estão na liderança de outra competição. A corrida para obter a vacina contra a Covid -19. E só então o joguinho de pique com a morte terá terminado. Em tempo, no filme do Bergman, a Morte vence o jogo de xadrez e leva o herói e seus amigos.