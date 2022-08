Um tempo de epidemias

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 19:49 horas

A mais nova praga a se espalhar pelo país é a varíola de macaco

Queridos leitores, vocês devem ter reparado que estamos vivendo num tempo de epidemias. A cada ano surge uma nova doença a preocupar as autoridades sanitárias. Em 2017 e 2018 tivemos a epidemia de dengue, que matou muita gente e levou as prefeituras a mobilizar equipes para caçar focos de mosquito. Depois, em 2019 tivemos um surto de febre amarela aqui perto da nossa região, no interior de São Paulo. O que também provocou vítimas fatais. Me lembro de que na época meu irmão teve que se vacinar contra a febre amarela para viajar para São Paulo. Se protegendo contra uma doença que outrora só preocupava aqueles que iam para o alto Amazonas.

Aí chegou 2020 e com ele a pandemia global da Covid 19. Que começou na China, de lá se espalhou para a Europa e da Europa chegou bem rápido no Brasil. O governo, como de hábito, demorou a tomar medidas para enfrentar o vírus. E 650 mil brasileiros perderam a vida num período de dois anos. E agora, quando a Covid começa a dar uma trégua surge a varíola de macaco, que aqueles entre nós, que ainda não aprenderam a falar português, estão chamando de monkeypox. Viramos colonizados até no idioma.

A varíola de macaco veio da África e como a Covid se espalhou primeiro pela Europa e depois pela América do Norte. Na capital do mundo, Nova York, a prefeitura teve que decretar estado de emergência devido ao grande número de casos. Aqui em nossa região a doença já esta presente enquanto o governo federal, preocupado com as eleições, simplesmente ignora o que esta acontecendo.

Outro dia vi uma entrevista com um médico, na internet, dizendo que a doença só afeta aqueles com menos de 50 anos de idade. Porque a geração com mais de 50 anos estaria imunizada por ter tomado a vacina contra a varíola comum. Que era aplicada nas crianças até a década de 1970. Depois a varíola foi considerada erradicada e as gerações mais jovens não tomaram o imunizante. Tomara que ele esteja certo, porque as autoridades sanitárias do nosso país não estão nem aí para esta nova doença. Como aconteceu com a Covid 19, eles só vão correr atrás do prejuízo quando a doença se espalhar. E aí várias pessoas já terão morrido.

Os religiosos acham que esta onda de epidemias é um sinal “do fim dos tempos”. Na verdade ela é um sinal do descaso com o meio ambiente e da explosão populacional que tomou conta do planeta. Sempre que a população aumenta e as condições de higiene pioram os vírus se multiplicam. Some a isto a destruição progressiva das florestas e do habitat da vida selvagem n o mundo inteiro. As florestas são grandes reservatórios de vírus, muito deles desconhecidos. Quando a floresta é destruída, os bichos que viviam por lá se aproximam das cidades e povoados. E transmitem os vírus de que são portadores para os seres humanos. E um vírus que pode ser inofensivo para um animal selvagem pode se revelar mortífero num hospedeiro humano.

Não sei se já não seria o caso de começarmos um programa de vacinação em massa. O fato é que a varíola de macaco é altamente contagiosa e tem todas as condições de se espalhar pela periferia das nossas cidades. O governo federal, que anda perdendo feio nas pesquisas de intenção de voto, devia se preocupar com isso. Afinal um novo desastre epidemiológico no Brasil, em época de eleição liquidaria com qualquer chance de um segundo mandato.