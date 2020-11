Uma merecida homenagem que esta coluna faz ao médico pediatra Marino Clinger

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Jurados do Aeroclube da França decidem declarar Santos Dumont vencedor do prêmio Deutsch (1901).

*A Sturmabteilung (conhecida como SA) é formada oficialmente por Adolf Hitler (1921).

*No Egito, o arqueologista britânico Howard Carter e seus homens acham a entrada para a tumba do Faraó Tutancâmon no Vale dos Reis (1922).

*União dos Escoteiros do Brasil (UEB) é fundada (1924).

*O primeiro carro com ar condicionado é apresentado em Chicago (1939).

*Segunda Guerra Mundial: Rendição das tropas de ocupação alemãs e italianas na Grécia (1944).

*A Unesco é fundada (1946).

*Início da Beatlemania (1963).

*Anos de Chumbro: líder da ALN, Carlos Marighella é morto a tiros em São Paulo (1969).

*Sede Nacional do Partido Popular sofre ataques, ameaças e assaltos por radicais de extrema-esquerda (1974).

*Eleição presidencial nos Estados Unidos consagra Ronaldo Reagan como 40º presidente (1980).

*São Francisco: É realizada a primeira conferência inteiramente sobre o potencial comercial da World Wide Web (1994).

*Barack Obama é eleito como o 44° presidente dos Estados Unidos (2008).

Nova

*A Rede de Supermercados Supermarket, reinaugura amanhã, na cidade de Valença, uma loja totalmente reformada.

*A iniciativa servirá para melhor atender e proporcionar maior comodidade a clientela.

*O empresário Eduardo Cândido Abrantes, presidente do grupo e demais pares de diretoria estarão oficializando a reinauguração.

Zig – Zag

*Hoje: Itália (Celebração da vitória na Segunda Guerra Mundial e Dia das Forças Armadas); Dia do Inventor (Brasil).

*Depois deste feriadão de Finados, mais um que se aproxima, será na sexta-feira, dia 20, “Dia da Consciência Negra”.

*Com exceção do Natal e Réveillon, que também cairão numa sexta-feira, este será o último do ano.

*Os comerciantes de nossa região já não estavam mais aguentando tanto ‘cruzar de braços’ destes feriadões.

*Em função da proximidade do litoral, quando isto acontece a cidade fica um ‘marasmo’ e o pior é que, as contas não tem perdão: vem os pagamentos de 13º salário, principalmente.

*O domingo, foi de muita tristeza com a notícia do falecimento Tom Veiga, o intérprete do Louro José.

*A necropsia constatou um aneurisma cerebral.

*Emocionante a homenagem que Ana Maria Braga, prestou em seu programa ‘Mais Você’ na manhã de segunda-feira.

*Uma convivência de mais de 25 anos.

*Aniversariantes do dia: Rodrigo Formagine; Sílvia Almico de Castro; Alberto Kracão; Ângelo José Alves.

Sala

Vip

*Uma merecida homenagem que esta coluna faz ao médico pediatra Marino Clinger, que serve de orgulho em sua trajetória profissional, da mesma forma, em sua vida pública, onde exerceu o legislativo municipal como vereador, depois deputado federal, chegando a prefeito de Volta Redonda.

*Também não fica de fora, seu desprendimento e dedicação as causas do Rotary Clube.

*Tanto que ano passado, Dr. Clinger, recebeu do Rotary Club de Volta Redonda, a mais alta distinção: O título de ‘Associado Honorário’.

*Tamanha honraria pode ser outorgada a pessoa, rotariana ou não, que tenha prestado serviços relevantes ao clube privilégios inerentes à Associação do clube.

*Na ocasião, foi o empresário e um dos fundadores do Rotary Club de Volta Redonda, Antônio da Costa Cardoso, que subiu à tribuna do Clube para anunciar a concessão do título de Honorário, ao rotariano Marino Clinger Toledo Neto, pertencente ao RC de Volta Redonda Leste.

*Dizendo que para o Clube era um dia de festa, tal o merecimento do ilustre homenageado.

*“O Clinger é merecedor dessa honraria pelo clube por tudo que tem feito e fará pelo ideal de servir, acrescentou”.

*Muito aplaudido pelos presentes, Clinger recebeu das mãos do Presidente Francisco Barbosa.

*Acompanhado de Adiléa Barcelos Neto, agradeceu a honraria e emocionado, teve sua fala embargada e concluída pela esposa.