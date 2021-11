Usando a natureza como latrina

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 14:52 horas

Desprezo pelo meio ambiente já produz resultados catastróficos

Como vimos na semana passada, a última conferência da ONU sobre o meio ambiente, a COP26, foi marcada por um clima de fim do mundo. O que mais chamou a atenção foi o pronunciamento do secretário da ONU, o português Antonio Guterres. Ele disse que a humanidade precisa parar de usar a natureza como latrina. Foi um comentário geral mas até parece que ele esteve aqui na nossa região. Onde a imagem usada por Geterres é uma realidade chocante. Toneladas de esgoto são lançadas diariamente no rio Paraíba, de onde se tira a água que a população bebe. Uma coisa inadmissível em países mais civilizados.

Lembrei de uma reportagem feita por um canal de TV, há alguns anos, que mostrava a pureza da água disponível nos bebedouros da cidade de Nova York. Lá o rio que fornece a água para a cidade é cercado e vigiado. E nem o gado pode pastar nas margens daquele rio. Aqui é diferente. Em Pinheiral e nas outras cidades do sul do estado toneladas de fezes e de urina são lançadas no rio Paraíba todo o dia. Em Pinheiral você pode ir até o campo do Capitólio e ver as tubulações jogando esgoto, sem tratamento, na nossa principal fonte de água.

No início do século houve umas reuniões falando em despoluição do nosso degradado Paraíba, mas como diria a famosa Greta Thumberg, tudo não passou de bla bla bla de políticos. Nada de concreto resultou. E a população continua a usar uma água tirada do meio do esgoto. Uma vez eu comentei aqui nesta coluna sobre como os astronautas, na Estação Espacial Internacional, bebem água extraída da urina. Teve gente que achou nojento, mas consome a água tirada de um rio contaminado com toneladas de esgoto in natura.

Infelizmente o ser humano não aprende e tudo vai continuar na mesma. Os nossos políticos acham mais interessante construir calçadas e quadras de esporte para a população se exercitar. Nunca houve um projeto de construção de centrais de tratamento de esgoto para deter o processo de degradação do Paraíba. Cujo destino, infelizmente, é virar um rio morto que nem o Tietê lá em São Paulo.

E como estamos vendo diariamente nos noticiários, esse desprezo pelo meio ambiente já esta produzindo resultados catastróficos. O astronauta francês Thomas Pesquet, que retornou a Terra ontem, depois de passar seis meses na Estação Espacial Internacional, teve uma conversa pelo rádio com o presidente francês Emmanuel Macron. Macron destoa da maioria dos líderes mundiais por ser um político realmente preocupado com o futuro da humanidade e o estado do meio ambiente. Ele fez ao astronauta a pergunta óbvia: Se ele tinha notado, lá de cima, os sinais da mudança climática global.

Pesquet, que ficou conhecido pelas fotos que tirou do nosso planeta e compartilhou em seu blogue, deu uma resposta preocupante. Ele falou que viu regiões inteiras em chamas, durante os incêndios florestais que devastaram o norte dos Estados Unidos, o Canadá e a Sibéria durante o último verão. E lembrou a frequência cada vez maior das tempestades violentas, e dos furacões que se sucederam um após o outro neste ano. Tudo consequência do aquecimento do planeta devido ao vício humano em combustíveis fósseis.

E como disse o primeiro ministro da Grã-Bretanha, estamos muito perto de um apocalipse climático, que não vai poupar ninguém. Aqui no nosso Brasil, que bateu outro recorde no desmatamento da Amazônia no mês de outubro, ninguém se preocupa com isso. Já temos tornados e tempestades de areia, mas continuamos a beber a nossa água tirada do esgoto, a curtir o futebol e a esperar o próximo carnaval.

E que façam-se as trevas.