Viaduto Pinheiral

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, se encontrou com representantes da MRS Logística para a apresentação do projeto de construção do viaduto que dará acesso ao bairro Parque Maíra.

O projeto está em fase de aprovação no Inea e o processo de autorização junto ao município para a construção do viaduto.

A aprovação de outros investimentos e melhorias complementares na linha férrea que corta a cidade e nas passagens de nível que serão realizadas até julho de 2024 como vedação, construção de muros, ciclovia, melhorias de passagem de pedestres, veículos, instalação de sinalização ativa também foram discutidos.

Medalha

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) entregou a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Casa, para o desembargador da 2ª Câmara Criminal do Estado, Flávio Horta. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL), e aconteceu no Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento Fluminense.

Bacellar expressou sua felicidade em relação à homenagem concedida pelo Parlamento.

Comenta

Bacellar disse que o homenageado se destaca por sua tecnicidade e vasta experiência na magistratura fluminense: “Sou advogado por formação e sei da capacidade técnica e experiência do Dr. Flávio Horta, como magistrado e como desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), e por sua firmeza e seriedade na 2ª Câmara Criminal. É motivo de muito orgulho dar a maior comenda desta Casa para quem, de verdade, responde e preenche todos os requisitos para tamanha homenagem”, comentou, enfatizando a harmonia entre os Poderes e como essa união tem contribuído para revitalizar o Estado do Rio.

Mais empresas

Entre abril de 2022 e abril de 2023, o País ganhou mais de 1 milhão de novas empresas, totalizando 22.173.770 unidades ativas. Destas, mais da metade (13.523.926) refere-se a Microempreendedores Individuais (MEIs) com maior concentração no setor de Serviços. A conclusão é do estudo IPC Maps 2023, especializado há quase 30 anos no cálculo de índices de potencial de consumo nacional, com base em dados oficiais.

Serviços

Líder no ranking, o segmento Serviços registrou alta de 6,4% no período, marcando presença em 12,4 milhões de estabelecimentos. Embora com crescimento lento, mas positivo, de 1,9%, Comércio aparece em segundo lugar, com quase 5,5 milhões de lojas; seguido por Indústrias que, com um incremento de 4,9%, somou 3,5 milhões de companhias; e Agribusiness, que ampliou em 3,5% sua representatividade, respondendo por mais de 791 mil empresas atualmente.

Adiada

A Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) informou que a Audiência Pública para aprovação do Plano de Gestão Integrada (PGI) da orla municipal e instalação do Comitê Gestor da Orla, que estava agendada para o dia 4 de setembro, no auditório do Centro de Estudos Ambientais (CEA), foi adiada. Em breve, nova data será divulgada.

Impacto positivo

Os milhares de corredores e moradores do Rio de Janeiro que abrilhantaram a edição de 2023 da Maratona do Rio, realizada entre os dias 8 e 11 de junho deste ano, também contribuíram para que o evento fosse um sucesso sob o aspecto financeiro. Em pesquisa contratada pela Dream Factory, com apoio da Apresenta, o IFec RJ (Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises) calculou que o maior festival de corrida de rua da América Latina gerou um impacto econômico de R$ 137,2 milhões ao estado do Rio de Janeiro.

Difícil

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza, nesta terça-feira (22/08), audiência pública para debater as dificuldades na execução da Lei Maria da Penha nas delegacias de atendimento à mulher no Rio de Janeiro. A reunião será às 10h, na sala 1801 do Edifício Lúcio Costa, sede do Legislativo fluminense, e terá transmissão pelo YouTube Alerj Digital.

Importância

A presidente do colegiado, deputada Renata Sousa (PSol), destacou a importância dessa discussão. “A Lei Federal 11.340/06 é considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) uma das melhores leis do mundo de enfrentamento à violência contra a mulher. No entanto, o número insuficiente de delegacias e varas dificulta o cumprimento da norma. Queremos debater nessa reunião como solucionar esses problemas e identificar quais são os outros entraves”, afirmou a parlamentar.

Convidadas

Entre as convidadas que serão ouvidas estão a desembargadora Adriana Ramos de Mello; a diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Gabriela Von Beauvais da Silva; a secretária estadual da Mulher, Heloísa Aguiar; e a Coordenadora da Patrulha Maria da Penha do Estado do Rio de Janeiro.