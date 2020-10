Residencial Reserva Retiro entrega as chaves dos apartamentos da 1ª fase

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 15:42 horas

O Residencial Reserva Retiro, em Volta Redonda, da MN Construtora e Conquista Empreendimentos Imobiliários, entregou no sábado, dia 24, as chaves de 135 apartamentos, que compreendem a primeira fase do empreendimento, situado no coração do bairro Retiro, em Volta Redonda. Os apartamentos possuem de 45 a 57m2 de área privativa com dois quartos, sala, cozinha com área de serviço e uma vaga de estacionamento demarcada por unidade.

São blocos de quatro andares, em um condomínio fechado com piscina, campo poliesportivo, espaços gourmets e ampla área de lazer. Uma das compradoras do empreendimento foi Jane dos Santos Máximo, que realizou o sonho da casa própria, após 21 anos morando de aluguel.

– Estou muito feliz de ter a casa própria e sair do aluguel depois de 21 anos. É um sonho realizado, pretendo me mudar em breve com a família – disse Jane, acrescentando que o marido foi quem descobriu a oferta do Residencial e apresentou a ela, que logo se interessou e o casal finalizou a compra.

A cada chave entregue o início de uma nova história, o sonho de conquista da casa própria é um dos maiores desejos dos brasileiros. Na visão de Felipe Rayes, da Conquista Empreendimentos Imobiliários, foi uma satisfação poder fazer parte do sonho dessas famílias.

– Ver de perto a satisfação dos clientes recebendo as chaves da casa própria é uma emoção. No período de negociação até a entrega cria-se um laço de afetividade com as famílias, no qual conhecemos a história de cada um, que batalham até essa grande conquista de ter a sua moradia definitiva – comentou.

Marcio Rayes, da Conquista Empreendimentos Imobiliários, explicou que o empreendimento Residencial Reserva Retiro terá quatro fases. A segunda fase já começou a ser construída, sendo que 70% dos apartamentos já foram vendidos, mas ainda há unidades à venda.

As obras da fase três e quatro começarão em breve. Rayes comentou ainda que o comprador pode financiar o imóvel pela Caixa Econômica Federal (CEF) com as melhores condições do mercado: taxa de juros, prazo, e um subsídio financeiro para facilitar a compra.

– Destaca a localização privilegiada do Residencial, que está servido por uma variada e extensa gama de comércio e serviços que o bairro Retiro oferece. Está inserido muito próximo a principal avenida do bairro, e é considerado como o mais bem situado de todos os empreendimentos em desenvolvimento na cidade – disse.

Unidades à venda

O Residencial Reserva Retiro possui unidades à venda para as próximas fases do empreendimento. As vendas são realizadas com exclusividade pela Conquista Empreendimentos Imobiliários, que também é Correspondente Imobiliário da Caixa.

Os interessados devem entrar em contato pelos telefones: (24) 3338-8483, (24) 3323-3433, ou Whatsapp: (24) 99875-3750. Redes sociais: Facebook e Instagram (conquistarj), ou pelo site: reservaretiro.com.br. Central de vendas na Avenida Santa Cruz, nº 33, no bairro Retiro, em frente ao Residencial.