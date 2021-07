Matéria publicada em 24 de julho de 2021, 13:31 horas

Comemorar o aniversário de Volta Redonda agradecendo a Deus pelas conquistas que tivemos em prol do município. Uma delas é o projeto “Passaporte para vitória” feito em parceria com Instituto Leo Moura, com verba federal do deputado federal Luís Lima.“Estão sendo atendidas mais de 300 crianças em dois bairros: Água Limpa e Nova Primavera”.

“O deputado Luís Lima destinou R$ 600 mil em emendas parlamentares para reforma dos equipamentos de esportes do município: O esporte é uma ferramenta muito importante para a socialização dos jovens, uma possibilidade concreta que muda o futuro de crianças e adolescentes. Através da prática, podem-se desenvolver valores como respeito, confiança, cooperação e responsabilidade, ligando a educação, a cultura e o esporte”.

“Além disso, o prefeito Antônio Francisco Neto fará a reforma e o aparelhamento do posto de saúde do bairro Água Limpa I e está montando a equipe de trabalho. “Várias obras importantes para a segurança e melhorias do bem estar da nossa cidade foram feitas e são motivos para festejarmos o aniversário de nossa cidade”.