Matéria publicada em 13 de março de 2021, 15:12 horas

Diante do aumento dos casos de Covid-19, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) não tem medido esforços para arrecadar fundos para acelerar a construção dos leitos de UTI/UI. Desde dezembro até dia 10 de março, a entidade conseguiu arrecadar R$ 420 mil, dos quais ela doou R$ 100 mil. O reforço na verba repassada para a obra veio de empresas que já haviam feito aportes antes, de mais dois supermercados, Nagumo e Pérola, além dos shopping Park Sul e Sider, que aderiram à campanha, do projeto Conexão Solidária da CDL-VR. Os leitos estão sendo construídos numa parceria entre a Prefeitura e a FOA/UniFOA, no campus Leonado Mollica, que fica próximo ao Hospital Munir Rafful, no Retiro.

“A obra demanda muito recursos e, nessa reta final, temos conversado todos os dias com as empresas sobre a importância de ampliar esse atendimento a pacientes graves. Esses 30 leitos vão ajudar a cidade a ter condições de tratar na rede pública aqueles que mais precisam de atendimento intensivo”, afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

Ele disse que as pessoas estão muito solícitas em ajudar e que as contribuições vêm surpreendendo. O presidente da CDL destacou a importância dessa união de toda a sociedade num momento tão difícil como esse para salvar vidas e empregos. “Somos muito gratos a todos que estão participando desse projeto. Quem não pode doar R$ 10 mil, mas pode dar R$ 500,00, R$ 1 mil, ou seja, o valor que couber no orçamento, pode nos procurar. O importante é conseguir arrecadar o máximo possível, uma vez que o município não tem dinheiro em caixa para essa ampliação do atendimento”, afirmou. Para saber como doar para o projeto Conexão Solidária, basta entrar em contato com a CDL-VR, pelo telefone 3344-8050.

As obras já estão em fase final. Nessa primeira etapa, estão sendo criados, segundo a Prefeitura, 18 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 12 de UI (Unidade Intermediária). Na fase seguinte dos trabalhos, mais 35 leitos de clínica médica serão construídos em outro andar do prédio.

Para o prefeito Antônio Francisco Neto, os investimentos ficarão como legado para a rede municipal de saúde mesmo com o fim da pandemia. “Teremos praticamente um novo hospital; e é assim que estamos chamando: Novo Hospital de Volta Redonda. Somos muito gratos a todos os parceiros que estão empenhados nessa obra”, disse Neto.

CONFIRA QUEM ESTÁ CONTRIBUINDO COM A CONSTRUÇÃO DOS LEITOS

Bramil Supermercados

Cemitério Portal da Saudade

Café Faraó/Favorito

Carvão Marajó

Contabilidade Real

Cronológica/Vivo

Drogaria Moderna

Drogaria Retiro

EletroRio

Empada da Vila

Geran Móveis

Grupo Correta

Igreja Projeto Vida

Itamar de Assis Pereira Filho

José Martins de Assis, ex-vereador Tigrão

Josi Fashion

Lanlimp

Ótica Veneza

Pérolas Supermercados

Posto JK

Posto Metano

Posto Suinã/The Biker

Rede Original AP

Rede AP

Royal Supermercados

Shopping Park Sul

Sider Shopping

Sindicato das Indústrias de Panificação do Sul Fluminense (Panisul)

Supermercados Empório Brasil

Supermercados Floresta/Supermarket

Supermercados Nagumo

Supermercado Pérola

Supermercados Três Irmãos

Tele Entulho

Transporte Generoso

Veterinária Volta Redonda

Zamix