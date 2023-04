MAPFRE aposta no crescimento do seguro residencial no Sul Fluminense

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 18:41 horas

Estado do Rio registrou aumento de 22% na procura por seguro de casas e apartamentos; diretor da MAPFRE explica como funcionam as coberturas

Desde o início da pandemia, a relação dos brasileiros com suas próprias residências mudou. Embora as relações sociais tenham voltado ao normal, muitos ainda continuam a trabalhar em home office, e isso traz uma preocupação maior com relação à segurança e manutenção dos imóveis.

No Estado do Rio, segundo maior mercado de seguros neste segmento, os números demonstram que entre 2021 e 2022, houve um crescimento de 22% na procura por seguros residenciais. Para manter estes números em alta, a MAPFRE, uma das maiores companhias do mercado segurador e financeiro do mundo, aposta na expansão do mercado para a região Sul Fluminense, que representa mais de 15% do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado e uma população de quase 1,3 milhão de pessoas.

Os dados do setor de seguros revelam um grande potencial de crescimento na região, especialmente quando se trata de seguros residenciais. Atualmente, menos de 10% dos brasileiros possuem esse tipo de seguro em suas moradias, o que representa uma oportunidade significativa para as empresas do setor expandirem suas operações e aumentarem sua participação no mercado. Diante desse cenário, a MAPFRE tem investido no segmento de seguros residenciais, buscando aproveitar essa oportunidade e garantir uma fatia maior do mercado. Ao oferecer soluções inovadoras e personalizadas para os clientes, a empresa espera conquistar a confiança e fidelidade dos consumidores e, ao mesmo tempo, aumentar sua presença e rentabilidade no setor de seguros.

A lista de coberturas da MAPFRE é ampla. Desde situações que envolvem incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronave e fumaça, passando por danos elétricos, rompimento de tubulações até pagamento de aluguel, roubo, furto e vendaval, por exemplo. Além disso, há a cobertura de responsabilidade civil, que ainda é pouco conhecida no segmento residencial.

Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, o diretor territorial da MAPFRE, Diego Bifoni, disse que a empresa acredita na força da economia do Sul Fluminense e na expansão dos seguros residenciais, tanto para casas quanto para apartamentos. “A MAPFRE tem uma tradição de mais de 90 anos no mercado mundial e é uma das companhias mais respeitadas do setor fora e dentro do Brasil, onde estamos há mais de três décadas. O mercado do Estado do Rio e da região Sul Fluminense está aquecido e estamos colocando a MAPFRE para atender quem busca um seguro residencial com coberturas para diferentes necessidades e um atendimento personalizado”, destaca o executivo da MAPFRE.

Para o diretor da seguradora, o interesse do brasileiro por seguros residenciais é reflexo do crescimento econômico e das transformações de comportamento da sociedade. “As pessoas e as famílias estão ficando mais em suas residências e, por isso, querem mais garantias de segurança. A MAPFRE é a melhor opção, pois temos coberturas amplas e garantimos o patrimônio do morador, seja na totalidade ou de objetos tecnológicos, como TVs, geladeiras, sofás e até o sinistro total em caso de acidentes, incêndios, roubos, furtos, danos elétricos e outros”, explica Bifoni, da MAPFRE

Responsabilidade Civil e Familiar garante danos a terceiros dentro de casa

A aposta da MAPFRE para o setor é uma cobertura adicional ainda pouco difundida no mercado: a responsabilidade civil e familiar. Segundo Diego Bifoni, a cobertura garante danos a terceiros dentro da casa do segurado. “Essa é uma das coberturas que estamos oferecendo e o retorno tem sido ótimo, pois muitas pessoas não sabiam que existe algo com esse perfil no mercado. Se o seu cachorro, por exemplo, morder uma visita dentro de sua casa, o seguro cobre todas as despesas. Caso seus filhos, ou crianças vizinhas, provoquem algum dano em algum veículo cujo dono esteja na sua casa, a MAPFRE cobre”, explica.

Outro tipo de cobertura que o diretor da empresa destacou durante a entrevista foi para pagamento de aluguel em caso de sinistro de incêndio ou algo que torne a casa inabitável. “A MAPFRE garante o pagamento do aluguel de outra residência por seis meses, para que dê tempo para o cliente reformar sua casa”, lembrou.

Pequeno Empreendedor MEI

Coberturas tradicionais como de incêndio, danos elétricos, roubo, raios e vendaval, ou serviços de assistência 24 horas com chaveiro e vidraceiro, são mais comuns durante a contratação de uma apólice de seguro. Preocupada em tornar o seguro mais acessível, a MAPFRE criou a cobertura Pequeno Empreendedor, uma proteção para equipamentos de trabalho utilizados no negócio em casa executados pelo Microempreendedor Individual (MEI).

“Os setores são variados, mas podemos citar: cutelaria, fotografia, gastronomia, marcenaria, e até oficinas mecânicas. Mas todos precisam ter o MEI”, explica Bifoni, da MAPFRE.

Outro ponto destacado por Bifoni é o crescimento imobiliário da região. “O mercado da construção civil, principalmente em Volta Redonda e Resende, está aquecido e faz com que novos possíveis clientes entrem na busca ativa por seguros para seus imóveis”, disse.

A MAPFRE no Brasil

Presente no Brasil desde 1992, a MAPFRE é uma empresa global, especialista em prestação de serviços nos mercados segurador, financeiro e assistência. Com negócios em mais de 100 países e nos cinco continentes, ao longo dos anos, se estabeleceu e tem o Brasil como um mercado estratégico e como sua principal operação fora da Espanha.

Contato

Para fazer a adesão de um dos seguros oferecidos pela MAPFRE basta entrar em contato com um corretor de seguros, que fará a análise e indicará o melhor serviço. A lista de corretores pode ser acessada pelo site: pontosdevenda.mapfre.com.br/consulta_corretores_mais_new.asp