Mercado Imobiliário: Tostes e Diniz lança oficialmente o Easy II

Volta Redonda

A Tostes e Diniz lançou oficialmente na última terça-feira (14), no Salão Branco do Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, o Easy II, o mais confortável e bem localizado empreendimento para pessoas que buscam morar sozinhas ou para quem busca um investimento com rentabilidade futura. O evento no Hotel Bela Vista reuniu mais de 100 corretores de todo o Sul do Estado que puderam conhecer o modelo construtivo, projeto e as tendências de mercado.

Localizado na divisa entre os bairros Monte Castelo e Laranjal, um importante polo gastronômico da cidade, o Easy II conta com diversas outras facilidades que tornam o ambiente muito agradável para morar. Com apenas 52 unidades, conta com coberturas, lofts com pé direito duplo e unidades com quarto e sala, com dimensões que variam de 22,5 m² a 57 m².

Para o diretor da Tostes e Diniz, Rodrigo Tostes, o principal diferencial do empreendimento é a sua localização privilegiada, em uma área nobre com uma ampla variedade de serviços e próximo a importantes pontos da cidade. “Além disso, o projeto conta com plantas inteligentes e diversificadas, incluindo estúdios e apartamentos compactos, que são atrativos para investidores. A construtora Tostes e Diniz já possui experiência consolidada no mercado e esse é o quarto empreendimento do tipo flat lançado em Volta Redonda, com histórico de vendas rápidas e sucesso. Os lançamentos anteriores tiveram grande demanda e se esgotaram rapidamente. O Easy II é mais um empreendimento de sucesso da empresa”, explicou Rodrigo Tostes.



O diretor da Redeplan Imóveis, José Francisco Medeiros, lembrou que o primeiro empreendimento, o Tostes I, foi vendido completamente em apenas duas horas. “Isso gera grandes expectativas para as vendas do Tostes Easy II. A construtora Tostes e Diniz tem um histórico de 13 lançamentos imobiliários bem-sucedidos, o que reforça o sucesso da parceria entre a Redeplan e a Tostes e Diniz A empresa tem obtido resultados expressivos tanto para as equipes de vendas quanto para os clientes, entregando os imóveis no prazo e com qualidade contratada. O caso da Redeplan e da Tostes e Diniz é considerado um exemplo de grande sucesso”, disse.

Com uma estrutura de serviço e lazer completo, como piscina, área gourmet, lavanderia, espaço para coworking, entre outros, o Easy II se torna uma ótima opção de moradia. Além disso, a facilidade na aquisição e a alta rentabilidade na locação (comparado a outros tipos de imóveis) tornam o empreendimento uma excelente forma de investimento, tanto para quem quer ganhar uma renda extra com aluguel quanto para quem deseja aumentar e valorizar o seu patrimônio.

A corretora Ariadny Fonseca conta que a expectativa é que as vendas sejam muito boas. O Levando em consideração que as vendas do empreendimento anterior, o Tostes Easy I, se esgotaram em pouco tempo.

“A apresentação do empreendimento foi muito boa. Esse é o meu sexto lançamento com a Tostes e Diniz e acredito que as vendas serão rápidas quanto foram as do Easy I, que se esgotaram em duas horas do dia da abertura das vendas”, ressaltou.

Localização é um dos diferenciais do Easy II

A aposta do mercado é de que as vendas do Easy II tenham o mesmo sucesso do primeiro empreendimento. E a localização é um dos grandes diferenciais. Ele está muito perto de bairros centrais da cidade, como Vila Santa Cecília, Aterrado e da Avenida Amaral Peixoto, facilitando a mobilidade e o dia a dia do morador.

De acordo com a diretora da Follow Estratégia e Comunicação, Tamara Carvalho, o empreendimento é direcionado a dois públicos específicos. “O primeiro é composto por pessoas que têm a necessidade de morar sozinhas. A localização do bairro, com sua abundância de áreas arborizadas e facilidade de acesso a pé, torna-o um lugar agradável para viver”, detalhou.

Tamara também enfatizou que os apartamentos possuem estrutura compartilhada, incluindo piscina, e estão disponíveis em diferentes tamanhos. “A segunda categoria de público é aquela que deseja investir, seja em uma carteira de locação futura ou buscando aumentar seu patrimônio. A localização do empreendimento é altamente favorável para esse tipo de investimento, com uma grande tendência de valorização”, disse Tamara.

Os interessados em receber as informações em primeira mão devem entrar em contato com a Redeplan pelo telefone 3348-1020, garantindo, com o cadastro, condições especiais e prioridade na escolha das unidades na abertura das vendas.