Trend Auto inaugura loja moderna e interativa em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de novembro de 2022, 07:48 horas

Além de serviços exclusivos, novo espaço no bairro Barbará contará com simulador de F-1, cafeteria e cinema

Barra Mansa – Ditando tendências, a Trend Auto, concessionária referência no mercado de automóveis multimarcas, inaugura neste sábado (19), às 9h, sua nova loja em Barra Mansa. O novo espaço ficará no bairro Barbará. Serviços exclusivos como a vistoria cautelar, um estúdio para fotos e oficina própria serão disponibilizados no local que reúne modernidade, interatividade e muito conforto.

Para poder recepcionar os amantes de carros, motos e automobilismo em geral, a Trend contará com um amplo espaço; são mais de 2 mil m², de fácil acesso e estacionamento garantido. Os clientes também terão um cinema à disposição no interior da loja e o mais legal: um simulador de F-1, que contou com auxílio do piloto profissional e multicampeão Daniel Mageste na montagem. Ele venceu por 11 vezes o nacional de automobilismo virtual e é tricampeão de Kart, com passagens pela Fórmula Inter e Delta.

– Nosso foco desde o início é oferecer uma experiência diferente para os nossos clientes. Fugir do padrão de concessionária, replicando tendências de lojas de fora do país. Tanto na questão do atendimento, quanto na oferta de produtos e serviços. Nós lidamos com os sonhos a todo momento, às vezes são pessoas que tiveram dificuldades para conseguir ter o seu veículo e trazer comodidade à família. Então tudo o que a gente faz é pensando nisso – afirmou o sócio-proprietário da Trend Auto, Vinicius Maia.

Maia destacou que além do espaço, um diferencial da Trend é contar com serviços exclusivos como a vistoria cautelar, que se trata de uma checagem completa de itens com objetivo de atestar a situação do automóvel e constatar a autenticidade das informações fornecidas pelo dono anterior. Entre os itens que entram nesta verificação estão: numeração do chassi, condição dos freios, motor, vidros, alinhamento, funcionalidade do câmbio e amortecedores, se há adulterações no velocímetro, lacres das placas e qualidade da pintura – se é original ou não.

– A gente orienta que os amigos e clientes, que nós carinhosamente chamamos de trend lovers, exijam a vistoria cautelar. Desta forma, quem está comprando o veículo saberá as condições reais das funcionalidades dele e que não estará sendo enganado – ressaltou Maia, que tem 18 anos de experiência no mercado e frisa que os três pilares da Trend Auto são: confiança, transparência e qualidade.

Outro diferencial da nova loja será a valorização de atividades e eventos esportivos na região. A ideia, segundo Maia, é reunir os apaixonados por velocidade.

– A gente já patrocina e valoriza diversos eventos na região e, com certeza, a loja será um ponto de encontro deste público na região – garantiu o empresário.

A nova Trend Auto fica na Rodovia Sérgio Braga, Nº 1600 (antigo Habib’s). O horário de funcionamento é das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 13h.