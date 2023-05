ARTILHARIA PESADA

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 16:29 horas

Com estréia das categorias Sub 13 e Sub 15, rodada registrou 425 gols, em 48 jogos

No último fim de semana foi realizada a terceira rodada da Copa Diarinho, com a estreia das categorias Sub 13 e Sub 15. E os artilheiros estavam com a pontaria afiada. Ao todo foram registrados 425 gols, em 48 partidas.

No sábado, dia 20, no Sub 13, os jogos aconteceram nos ginásios dos bairros Santo Agostinho, Vila Rica/Tiradentes, 249 e Retiro. Neste último, o maior placar foi registrado na partida em que o Fox Siderópolis goleou o Náutico por 16 a 0. Ainda no Retiro, quem também fez bonito foi o Firjan/Sesi, que aplicou 11 a 0 no Náutico.

Na 249 as redes balançaram muitas vezes, com destaque para a equipe SE Real/Municipal, que aplicou duas goleadas. A primeira foi diante do Fênix A, por 11 a 0. Já a segunda foi contra o Firjan/Sesi/Laranja, batendo o adversário por 10 a 0.

Na Vila Rica, o placar mais elástico foi o 10 a 1 do PSG Academy sobre o Radeane. Já no Santo Agostinho a maior goleada foi do Diamantes sobre o Barra Brava A: 9 a 2.