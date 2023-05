CUIDANDO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS ATLETAS

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 16:32 horas

Profissionais da área de saúde estão presentes em todos os ginásios

A realização de uma competição esportiva requer planejamento, organização e profissionais de diversas áreas para a execução. Na Copa Diarinho, uma equipe de especialistas da área da saúde está presente em todos os ginásios durante os jogos. São enfermeiros e técnico em enfermagem prontos para garantir a integridade física dos atletas.

Durante a última rodada, no ginásio do bairro Santo Agostinho, quem estava de plantão era a simpática enfermeira Cíntia Cristine Silva. Ela, que estava acompanhada da técnica em enfermagem Maria Eduarda, conta um pouco da rotina de trabalho delas.

“A gente está aqui para fazer aquele primeiro atendimento, se necessário. Caso haja uma necessidade, a gente aciona o SAMU e o atleta é encaminhado para uma unidade de saúde mais próxima. Mas até agora está tudo correndo bem”, afirmou.

Para ela, a experiência em trabalhar na competição é enriquecedora. “É bem legal. É uma iniciativa que incentiva as crianças e adolescentes na prática do esporte. Isso faz com que eles saiam de casa para praticar uma atividade física e isso faz muito bem para a saúde deles. E nós estamos aqui para dar todo o suporte”, diz Cíntia.