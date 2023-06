Equilíbrio em Quadra

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 10:56 horas

Ao todo foram disputadas 48 partidas, com as redes balançando 282 vezes

Volta Redonda – As redes balançaram no último sábado, dia 27, na quarta rodada da XVIII Copa Diarinho de Futsal, com os jogos das categorias Sub 9 e Sub 15. Foram disputadas ao todo 48 partidas, em seis ginásios, que receberam um bom público. A garotada estava com a pontaria afiada e foram marcados 282 gols.

No ginásio do Retiro os confrontos foram marcados pelo equilíbrio entre a garotada do Sub 9. Apenas dois jogos tiveram um placar mais elástico. No primeiro, o Fênix A bateu o Barra Brava A por 6 a 1. Já no segundo o PSG Academy goleou o Futsal Arthur Vinícius também por 6 a 1.

Na 249, um grande jogo, que levantou a torcida, foi a vitória do SUEL Futsal por 4 a 1 sobre o Sesi. Em seguida, o SE Real/Municipal venceu o Radeane por 4 a 3, numa partida bastante disputada.

Na Vila Rica, a maior goleada foi registrada com a vitória de 7 a 0 do Revela Ilha Clube sobre o FCA Escola de Futebol. O mesmo Revela Ilha Clube estava animado e aplicou 5 a 0 no CA São Luiz.



Goleadas no Sub 15

A rodada do Sub 15 foi marcada por grandes goleadas. A maior delas foi registrada na Vila Rica, quando o Vila Rica Tiradentes bateu o Arena Aterrado por 13 a 0. A garotada do Vila Rica também não tomou conhecimento e derrotou o Santa Cruz T por 9 a 1.

Em Três Poços, os jogos mais movimentados foram a vitória do PM Rio Claro sobre o 249, por 10 a 3. No outro jogo,

Rio Claro venceu o Esperança Pinheiral por 8 a 2.

A quinta rodada acontece no próximo fim de semana, dias 03 e 04 de junho. Os jogos serão disputados nas categorias Sub 11 e tem a estreia do Sub 17. A programação terá partidas nos ginásios dos bairros Açude, Santo Agostinho, Vila Rica e 249.