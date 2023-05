EXPERIÊNCIA NO APITO

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 16:17 horas

Com mais de 30 anos de profissão, Celso e Célio trabalharam em todas as edições da Copa Diarinho

Com uma média de 40 jogos por rodada, a Copa Diarinho leva para as quadras um grande grupo de profissionais, entre árbitro, assistentes e mesários, para dirigir as partidas. Especificamente na área de arbitragem, muitos deles têm larga experiência em eventos na região e trabalham desde a primeira edição da competição.

Durante a rodada do último fim de semana, no ginásio do bairro Vila Rica/Tiradentes, dois árbitros (uns dos fundadores da Associação Sul Fluminense de Árbitros – ASFA) falaram com a reportagem sobre a experiência em trabalhar na Copa Diarinho e a importância da competição para as crianças e adolescentes.

Um deles é Celso Leal Lourenço, que tem 36 anos de experiência em arbitragem. “Para nós, trabalhar na Copa Diarinho é um prazer. Trabalhamos em muitos eventos, tanto no campo quanto na quadra, mas aqui é diferente. É um campeonato que tem inúmeras vantagens, como tirar as crianças das ruas e educá-las. Mas uma coisa que acho muito importante para nós também é educar os pais, principalmente na hora de torcer, para que incentivem os filhos”, afirmou Celso.

Outro com vasta bagagem é Célio Antônio Andrade, que soma 38 anos de experiência. “A Copa Diarinho é legal porque é uma grande integração entre os atletas. Muitos jogadores que hoje são profissionais passaram por aqui. Esse é o grande legado que a competição deixar para os jogadores”, ressalta Célio.