Raul Victorino: UM PROFISSIONAL POLIVALENTE

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 16:34 horas

Coordenador da Copa Diarinho, Raul Victorino trabalhou em todas as edições, em diversos cargos

Quando se fala em Copa Diarinho de Futsal ele é um dos rostos mais conhecidos do cenário. Assessor técnico no Departamento de Esporte e Lazer da SMEL, Raul Victorino já emprestou seus conhecimentos em diversas funções do evento. Já foi técnico de equipe, árbitro, delegado nos jogos, organizador e, agora, na 18ª edição, é o coordenador da competição.

Raul Victorino está nos quadros da SMEL desde 2001 e fala com orgulho por poder coordenar hoje um batalhão de aproximadamente 200 profissionais que estão envolvidos na competição. “São professores, estagiários, coordenadores dos ginásios, administrativo, pessoal de apoio, limpeza e arbitragem. É uma equipe maravilhosa, empenhada em dar o melhor”, frisa o profissional.

Para o coordenador, ver o sucesso de mais uma Copa Diarinho é a sensação do dever cumprido que envolve uma grande equipe de profissionais, além de crianças, adolescentes e que mexe com a cidade de Volta Redonda.

“É uma sensação muito prazerosa. Estamos organizando um evento de grande porte. Estão participando equipes de seis cidades da região Sul Fluminense. Vemos nos atletas e responsáveis a alegria no rosto, a satisfação de estarem participando. Agradecemos ao prefeito Neto, a nossa secretária Rose Vilela, ao subsecretário Daniel Ferreira, a parceria com o DIÁRIO DO VALE e as equipes que estão participando por acreditarem no nosso trabalho”, finalizou Raul.