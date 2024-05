Copa Diarinho: Jogos emocionantes marcaram a rodada do fim de semana

Volta Redonda – A rodada da Copa Diarinho no último fim de semana foi marcada pela emoção. O bom público que compareceu aos ginásios dos bairros Santo Agostinho, Açude, Siderlândia e Vila Rica/Tiradentes vibrou com grandes jogos.

No sábado (18) e no domingo foram realizados 49 jogos válidos pelas categorias Sub-13 e Sub-17, das Séries Prata e Ouro.

No sábado pela manhã, entraram em quadra os times da Série Prata. Em um dos melhores jogos da rodada, na Vila Rica/Tiradentes, o Barça VR venceu o Santo Agostinho Az por 6 a 4, com direito a três viradas no placar. Um dos destaques do duelo foi Vitor Lucas, de 12 anos, jogador do Barça VR. “O jogo foi difícil, mas conseguimos ganhar. Foi muito bom”, resumiu o garoto, enquanto fazia a festa com os companheiros, comissão técnica e torcida.

A Série Ouro também atendeu às expectativas e premiou a torcida com grandes jogos. Um deles foi no Santo Agostinho, pela chave L. O Náutico levou a melhor no clássico e goleou o Diamantes por 6 a 0, em um dos confrontos mais aguardados da rodada.

Pela chave L, no Siderlândia, o público assistiu a outro grande duelo entre Sesi e Suel Futsal. O Suel saiu na frente, mas o Sesi mostrou poder de reação no segundo tempo e virou o placar para 5 a 2, com uma grande atuação. No final, a torcida fez muita festa nas arquibancadas.

No domingo pela manhã, o ginásio do Santo Agostinho foi palco da estreia dos times da categoria Sub-17, da Série Prata, com seis jogos entre as equipes Santo Agostinho, Santa Cruz, SMAS/Vila Americana, Nesec e União Jardim Belmonte.

As duas primeiras equipes de cada chave passaram para a próxima fase. No Sub-13, os próximos jogos serão realizados no dia 8 de junho, a partir das 13h30. Já os classificados do Sub-17 voltam às quadras dia 22 de junho. Os locais ainda serão definidos pelos organizadores.