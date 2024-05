Fim de semana tem rodada da segunda fase do Sub-13 e estreia do Sub-17

Volta Redonda – Este fim de semana, dias 18 e 19, promete ser de muita disputa dentro de quadra, em mais uma rodada da Copa Diarinho de Futsal. Estão programados ao todo 43 jogos, válidos pela terceira fase da categoria Sub-13. As partidas acontecerão nos períodos da manhã e tarde, nos ginásios dos bairros Santo Agostinho, Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes e Açude.

Os jogos serão das chaves I, J, K e L. No período da manhã as partidas serão das Séries Prata. Já à tarde entram em quadra os times que integram a Série Ouro.

De acordo com a tabela da competição, serão seis jogos em cada ginásio, com as equipes se enfrentando entre si. As duas mais bem classificadas passam para a próxima fase, cujos jogos serão realizados no dia 8 de junho, a partir das 13h30. Os locais ainda serão definidos pelos organizadores.

Sub-17 Joga no Santo Agostinho

Outro ponto alto da rodada será a estreia dos times da categoria Sub-17, Série Prata, no domingo, dia 19. Seis jogos acontecerão a partir das 8h, no ginásio do Santo Agostinho. As equipes que vão brigar por duas vagas na classificação para a próxima fase são Santo Agostinho, Santa Cruz, SMAS/Vila Americana, Nesec e União Jardim Belmonte.