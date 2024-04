XIX Copa Diarinho: Categoria Sub-7 abre a competição com elevado número de gols

Volta Redonda – No domingo (7), a bola rolou nos primeiros jogos da XIX Copa Diarinho de Futsal, com as partidas da Série Prata da categoria Sub-7, no Ginásio do Santo Agostinho. Os pequenos atletas mostraram a empolgação e paixão pelo jogo, que é comum a faixa etária e também um poderoso faro de gol.

Ao todo foram marcados 41 gols em nove jogos, o que representa uma média de 4,5 gols por partida, o que dá uma prévia que esta edição da Copa Diarinho pode ter recorde gols marcados.

O professor Raul Victorino Dantas, assessor do departamento técnico da Secretária Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (SMEL), atribuiu a alta média de gols ao fato de todas as equipes se prepararem de forma constante para a disputa da competição.

“A modalidade Futsal já tem uma média de gols alta. Principalmente com os pequenos. As equipes já estão se preparando mais para que isso aconteça. Treinam semanalmente com o objetivo de participar da Copa Diarinho com resultados positivos”, atribuiu o professor.

Esporte como ferramenta de educação

Durante os jogos que tiveram a presença de muitos familiares nas arquibancadas, foi comum ver os professores e os árbitros, dando atenção e orientando carinhosamente os pequenos em ações tanto referente a parte técnica, quanto a parte de regras do esporte.

Raul disse que estas ações são importantes para ensinar as crianças, que se encontram na fase de iniciação do esporte, valores que vão além das quadras.

“Eu penso que as crianças vão ter várias competições nas vidas delas, seja no estudo, trabalho, e no esporte vão ter vitórias e também saber como lidar com as derrotas. Cabe aos pais e responsáveis, professores e treinadores ensinarem os valores como respeito aos adversários, arbitragem e todos que estão envolvidos com a Copa”, disse Raul.

Confira abaixo os resultados dos jogos do final de semana

PRATA – SUB 7

RESULTADOS DO X1 – SUB 7