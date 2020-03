CDL e Sicomércio de Volta Redonda orientam lojistas

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 21:35 horas

Volta Redonda e Barra Mansa- O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda) estão orientando seus associados e comerciantes da cidade a cumprirem rigorosamente todas as medidas de higienização tanto dos seus pontos de vendas quanto pessoal.

Além delas, que são: lavar bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia (isso é o mais importante na higienização); disponibilizar álcool em gel para os clientes, caso não encontrem, orientem os clientes a lavarem as mãos; desinfetar diversas vezes superfícies de contato como balcão, vitrines, portas e maçanetas; se tossir ou espirrar cobrir a boca com o antebraço; mantenha uma distância de um metro do seu cliente e explique a medida de segurança; a recomendação é também oferecer serviço de delivery para os clientes.

Os funcionários com sintomas de gripe, que possam ser também do coronavírus deverão ser dispensados, seguindo a orientação da Secretaria Estadual de Saúde.

As duas entidades estão ainda pedindo que os bares, restaurantes e lanchonetes respeitem o decreto estadual, funcionamento apenas com 30% da sua capacidade física, orientando os clientes a pedirem entrega ou retirarem os pedidos nos estabelecimentos. Além disso, reforça a importância de evitar aglomerações, assim, como determina o decreto do Governo do Estado, que recomenda também o fechamento das academias. Empresas que tenham funcionários em grupo de risco, a orientação é dispensá-los neste momento. Outra medida é incentivar a carona entre os funcionários para evitar os ônibus.

Pede ainda que as lojas que vendam álcool em gel não reajuste o preço do produto, porque muitas pessoas precisam dele no momento, além disso, a cobrança abusiva está sendo fiscalizada pelo Procon.

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO

Sobre o horário de funcionamento do comércio, o mesmo continua normal, sem recomendação de fechar. Os shoppings Park Sul e Sider optaram por funcionar em horário diferenciado, conforme divulgado em seus sites e redes sociais. No caso das lojas, a orientação das duas instituições é que se crie escalonamento de horário de entrada e saída dos funcionários. Exemplo: entradas 8h30min, 9h30min e 10h3min, com saídas às 16h30min, 17h30min e 18h30min. O objetivo é contribuir para que não haja aglomeração de pessoas nos horários de pico da circulação do transporte coletivo, evitando que um maior número de pessoas entre nos ônibus ao mesmo tempo.

As entidades têm emitido diariamente notas e divulgado informações para orientar a população sobre as medidas preventivas, além de estarem se mantendo informada junto ao Poder Público sobre qualquer mudança ou estratégia de contenção do avanço do Coronavírus na cidade. As instituições estão cientes da importância de se combater a doença antes que ela se espalhe e a pandemia chegue a Volta Redonda, levando em consideração as perdas econômicas que as empresas vão ter, se algo pior acontecer, mas sempre, pensando, primeiro na saúde e qualidade de vida da população. O momento é de cautela e pedimos a todos que sigam ao máximo as orientações divulgadas pelos órgãos de saúde e veiculadas na imprensa.