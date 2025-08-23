Abertura da 17ª FITA reúne autoridades e público em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Teve início na noite desta sexta-feira (22) a 17ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (FITA), um dos maiores eventos culturais do Brasil, correalizado pela Prefeitura de Angra dos Reis.
A cerimônia de abertura ocorreu na tenda montada no Estacionamento do Carmo, com a tradicional fita inaugural sendo cortada pelo prefeito Cláudio Ferreti, acompanhado da primeira-dama e secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito; da secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano; da representante da Enel Brasil, Andrea Câmara Andrade; e do curador da mostra, João Carlos Rabello.
Em seu discurso, o prefeito destacou a importância do festival para a cidade e compartilhou uma ambição.
“Nosso compromisso é fazer com que Angra tenha o maior festival nacional de teatro. Hoje estamos em segundo lugar, atrás apenas de Curitiba. Vamos avançar juntos pela fibra e coragem do João Carlos e sua capacidade de atrair parceiros”, afirmou Cláudio Ferreti.
Para João Carlos Rabello, a parceria com a Prefeitura é essencial para a realização da FITA.
“A Prefeitura sempre foi parceira, mas neste ano a parceria é total e completa. É estratégica e sem a Prefeitura a FITA não acontece. Só tenho a agradecer”, disse o curador.
O espetáculo que marcou a abertura oficial foi “A Palavra Que Resta”, apresentado pela Cia Atores de Laura, que contou uma história emocionante sobre amor, silêncio e coragem para recomeçar.
A FITA 2025 reunirá mais de 30 espetáculos até o dia 7 de setembro, com apresentações para todas as idades e ingressos a preços populares. Além de fomentar a cultura, o festival é reconhecido por revelar novos talentos das artes cênicas, atrair turistas e movimentar a economia local, beneficiando bares, restaurantes e o comércio.
O evento conta com patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Funarj, com a Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da TurisAngra, como correalizadora.
Dia 23, sábado
Amigas
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 16 anos
Novas diretrizes em tempos de paz
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 14 anos
Dia 24, domingo
Dois contra o mundo
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 12 anos
Desertos
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 16 anos
Dia 25, segunda-feira
A Partilha
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 12 anos
Meu remédio
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 12 anos
Dia 26, terça-feira
Fios de Ouro
Horário: 11h, 13h e 15h
Local: Teatro Municipal
Classificação: Livre
Embrulha pra viagem
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 10 anos
Dia 27, quarta-feira
A Rosa que gira a Rosa
Horário: 11h, 13h e 15h
Local: Teatro Municipal
Classificação: Livre
Ficções
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 14 anos
Dia 28, quinta-feira
A Baleia
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 14 anos
A Coisa
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 16 anos
Dia 29, sexta-feira
Vale Night
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 10 anos
Gente de classe
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 12 anos
Dia 30, sábado
Rita Lee
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 12 anos
E vocês, quem são?
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 14 anos
Dia 31, domingo
Por que não nós?
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 14 anos
Madame Blavatsky
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 12 anos
Dia 1, segunda-feira
Mary Stuart
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 14 anos
Dia 2, terça-feira
O veneno do teatro
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 14 anos
Dia 3, quarta-feira
Era uma vez no sítio do Pica-pau Amarelo
Horário: 11h, 13h e 15h
Local: Teatro Municipal
Classificação: Livre
O elogio da loucura
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 16 anos
Dia 4, quinta-feira
Meio Ambiente é com a gente
Horário: 13h e 15h
Local: Tenda
Classificação: Livre
Deboche-A tragédia
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 16 anos
O som que vem de dentro
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 14 anos
Dia 5, sexta-feira
Alice, uma aventura musical
Horário: 13h e 15h
Local: Tenda
Classificação: Livre
Minha nova Ginecologista
Horário: 20h30
Local: Tenda
Classificação: 14 anos
Dia 6, sábado
O Bem-Amado
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 12 anos
Chez Toi
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 12 anos
Dia 7, domingo
Parabéns, senhor presidente
Horário: 19h
Local: Tenda
Classificação: 14 anos
As portas só abrem por dentro
Horário: 21h
Local: Teatro Municipal
Classificação: 10 anos