sábado, 23 agosto 2025
Fale conosco

Abertura da 17ª FITA reúne autoridades e público em Angra dos Reis

Prefeito Cláudio Ferreti reforça meta de transformar Angra no maior festival nacional de teatro

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – Teve início na noite desta sexta-feira (22) a 17ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (FITA), um dos maiores eventos culturais do Brasil, correalizado pela Prefeitura de Angra dos Reis.

A cerimônia de abertura ocorreu na tenda montada no Estacionamento do Carmo, com a tradicional fita inaugural sendo cortada pelo prefeito Cláudio Ferreti, acompanhado da primeira-dama e secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito; da secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano; da representante da Enel Brasil, Andrea Câmara Andrade; e do curador da mostra, João Carlos Rabello.

Em seu discurso, o prefeito destacou a importância do festival para a cidade e compartilhou uma ambição.

“Nosso compromisso é fazer com que Angra tenha o maior festival nacional de teatro. Hoje estamos em segundo lugar, atrás apenas de Curitiba. Vamos avançar juntos pela fibra e coragem do João Carlos e sua capacidade de atrair parceiros”, afirmou Cláudio Ferreti.

Para João Carlos Rabello, a parceria com a Prefeitura é essencial para a realização da FITA.

“A Prefeitura sempre foi parceira, mas neste ano a parceria é total e completa. É estratégica e sem a Prefeitura a FITA não acontece. Só tenho a agradecer”, disse o curador.

O espetáculo que marcou a abertura oficial foi “A Palavra Que Resta”, apresentado pela Cia Atores de Laura, que contou uma história emocionante sobre amor, silêncio e coragem para recomeçar.

A FITA 2025 reunirá mais de 30 espetáculos até o dia 7 de setembro, com apresentações para todas as idades e ingressos a preços populares. Além de fomentar a cultura, o festival é reconhecido por revelar novos talentos das artes cênicas, atrair turistas e movimentar a economia local, beneficiando bares, restaurantes e o comércio.

O evento conta com patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Funarj, com a Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da TurisAngra, como correalizadora.

Foto: Divulgação

Dia 23, sábado

Amigas

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 16 anos

Novas diretrizes em tempos de paz

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 14 anos

Dia 24, domingo

Dois contra o mundo

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 12 anos

Desertos

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 16 anos

Dia 25, segunda-feira

A Partilha

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 12 anos

Meu remédio

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 12 anos

Dia 26, terça-feira

Fios de Ouro

Horário: 11h, 13h e 15h

Local: Teatro Municipal

Classificação: Livre

Embrulha pra viagem

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 10 anos

Dia 27, quarta-feira

A Rosa que gira a Rosa

Horário: 11h, 13h e 15h

Local: Teatro Municipal

Classificação: Livre

Ficções

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 14 anos

Dia 28, quinta-feira

A Baleia

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 14 anos

A Coisa

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 16 anos

Dia 29, sexta-feira

Vale Night

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 10 anos

Gente de classe

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 12 anos

Dia 30, sábado

Rita Lee

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 12 anos

E vocês, quem são?

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 14 anos

Dia 31, domingo

Por que não nós?

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 14 anos

Madame Blavatsky

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 12 anos

Dia 1, segunda-feira

Mary Stuart

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 14 anos

Dia 2, terça-feira

O veneno do teatro

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 14 anos

Dia 3, quarta-feira

Era uma vez no sítio do Pica-pau Amarelo

Horário: 11h, 13h e 15h

Local: Teatro Municipal

Classificação: Livre

O elogio da loucura

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 16 anos

Dia 4, quinta-feira

Meio Ambiente é com a gente

Horário: 13h e 15h

Local: Tenda

Classificação: Livre

Deboche-A tragédia

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 16 anos

O som que vem de dentro

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 14 anos

Dia 5, sexta-feira

Alice, uma aventura musical

Horário: 13h e 15h

Local: Tenda

Classificação: Livre

Minha nova Ginecologista

Horário: 20h30

Local: Tenda

Classificação: 14 anos

Dia 6, sábado

O Bem-Amado

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 12 anos

Chez Toi

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 12 anos

Dia 7, domingo

Parabéns, senhor presidente

Horário: 19h

Local: Tenda

Classificação: 14 anos

As portas só abrem por dentro

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal

Classificação: 10 anos

 

Você também pode gostar

Clube dos Funcionários anuncia programação da OktoberPET

Documentário valoriza matrizes africanas em BP

Conservatória recebe Festival Sabores do Vale do Café...

Grupo Os Sem Palco estreia espetáculo “Cortiço no...

Ciclo de palestras da FITA 2025 reforça valorização...

FITA: Alunos do Primeiro Ato brilham na pré-estreia...

Primeiro Festival de Artes Marciais reúne 250 atletas...

Sider Shopping promove oficina de balé infantil gratuita

Acesso à cultura: VR recebe cinema itinerante com filmes...

VR realiza reunião para discutir a organização do...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996