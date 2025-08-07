Angra abre chamada para exposição fotográfica na Casa Larangeiras

Angra dos Reis – Estão abertas as inscrições para a convocatória “Lentes da Memória”, que vai selecionar imagens de fotógrafos amadores e profissionais da região para uma exposição coletiva na Casa Larangeiras. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Cultura, busca valorizar e divulgar a história e cultura do município por meio da fotografia.

A chamada foi publicada no dia 5 de agosto, no Boletim Oficial do Município (edição nº 2182, páginas 9 e 10), e está disponível no site da Prefeitura: angra.rj.gov.br.

“Temos muita gente talentosa em Angra e diversos grupos apaixonados por fotografia. Tenho certeza de que essa exposição reunirá um material incrível, com olhares únicos sobre a cidade. Esperamos que a iniciativa valorize e estimule talentos, profissionais ou amadores”, destacou a secretária de Cultura, Marlene Ponciano.

Cada participante poderá enviar até duas fotografias inéditas, obrigatoriamente em preto e branco, com o tema central Angra dos Reis. Serão aceitas imagens que retratem o patrimônio histórico, material ou imaterial, tombado pelo IPHAN ou INEPAC, além de fotografias de rua, paisagens, manifestações folclóricas e festas tradicionais.

As inscrições vão até 22 de agosto de 2025, e os interessados devem seguir todas as orientações do regulamento, disponível na convocatória.

Ao todo, serão selecionadas 50 fotografias, podendo cada participante ter até duas obras escolhidas. As imagens devem ter dimensões de 80 cm x 60 cm e arquivos digitais com até 2 GB.

