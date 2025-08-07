quinta-feira, 7 agosto 2025
Fale conosco

Angra abre chamada para exposição fotográfica na Casa Larangeiras

Exposição aceitará fotos em preto e branco sobre cultura e história local

by Mayra Gomes

Angra dos Reis – Estão abertas as inscrições para a convocatória “Lentes da Memória”, que vai selecionar imagens de fotógrafos amadores e profissionais da região para uma exposição coletiva na Casa Larangeiras. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Cultura, busca valorizar e divulgar a história e cultura do município por meio da fotografia.

A chamada foi publicada no dia 5 de agosto, no Boletim Oficial do Município (edição nº 2182, páginas 9 e 10), e está disponível no site da Prefeitura: angra.rj.gov.br.

“Temos muita gente talentosa em Angra e diversos grupos apaixonados por fotografia. Tenho certeza de que essa exposição reunirá um material incrível, com olhares únicos sobre a cidade. Esperamos que a iniciativa valorize e estimule talentos, profissionais ou amadores”, destacou a secretária de Cultura, Marlene Ponciano.

Cada participante poderá enviar até duas fotografias inéditas, obrigatoriamente em preto e branco, com o tema central Angra dos Reis. Serão aceitas imagens que retratem o patrimônio histórico, material ou imaterial, tombado pelo IPHAN ou INEPAC, além de fotografias de rua, paisagens, manifestações folclóricas e festas tradicionais.

As inscrições vão até 22 de agosto de 2025, e os interessados devem seguir todas as orientações do regulamento, disponível na convocatória.

Ao todo, serão selecionadas 50 fotografias, podendo cada participante ter até duas obras escolhidas. As imagens devem ter dimensões de 80 cm x 60 cm e arquivos digitais com até 2 GB.

Se quiser uma versão mais curta do texto para divulgação, posso montar também.

 

Você também pode gostar

Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo começa nesta...

Após seis anos, ExpoAgro está de volta em...

Rafael Portugal apresenta “Tô Só Desabafando” nesta sexta...

Resende: Cineclube exibe documentário sobre o samba em...

Coro Municipal de Itatiaia faz retorno nesta quinta...

Centro Histórico de Resende será revitalizado com concurso...

Sétima edição do É Pagoode terá show de...

Compositor de Angra inscreve sambas para o Carnaval...

Cine 9 de Abril será restaurado com apoio...

Auto Music Festival anima o Parque da Cidade...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996