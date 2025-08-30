sábado, 30 agosto 2025
Angra dos Reis recebe a ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde

Evento acontece de 5 a 7 de setembro e terá shows, artesanato e nomes de destaque do setor turístico

by adrielly ribeiro

Angra dos Reis – Entre os dias 5 e 7 de setembro de 2025, o Iate Clube Aquidabã será palco da ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde. Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e da TurisRio, a feira contará com apoio do Sicomércio, do Senac e da Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável por intermediar a realização do evento na cidade. A programação inclui shows de artistas consagrados, pavilhão de artesanato e a presença de grandes nomes do setor turístico.

“A ExpoRio Turismo já se consolidou como um dos principais encontros do setor no estado. Realizar a feira para Costa Verde é reconhecer a importância dessa região como destino turístico e estratégico para o Rio de Janeiro. Será uma oportunidade única de negócios, integração e valorização da nossa cultura”, afirmou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Participarão do encontro gestores públicos e empreendedores dos municípios de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro, promovendo integração, inovação e geração de negócios.

“Mais do que uma feira, a ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde é uma vitrine de oportunidades, ampliando conexões entre os profissionais do setor e impulsionando negócios que respeitam a vocação sustentável da região”, reforçou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes.

A escolha de Angra como sede da edição reforça a relevância da cidade no cenário turístico nacional. Conhecida por suas belezas naturais, patrimônio cultural e infraestrutura hoteleira de qualidade, a cidade se destaca como destino estratégico. Localizado à beira-mar, o Iate Clube Aquidabã foi selecionado por oferecer estrutura adequada para receber o público e os participantes do setor.

“Para Angra dos Reis, é uma honra sediar a ExpoRio Turismo. Esse evento fortalece não apenas o nosso município, mas toda a região da Costa Verde, que tem no turismo e nas nossas belezas naturais uma grande fonte de renda. Estamos preparados para receber os visitantes de braços abertos e mostrar todo o potencial da nossa cidade”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

Além da programação voltada para o trade turístico, os visitantes poderão conferir o pavilhão de artesanato, que funcionará diariamente das 12h às 19h, reunindo produções artesanais das quatro cidades participantes e valorizando a cultura regional.

A programação noturna do evento inclui grandes shows gratuitos na Praia do Anil, que prometem atrair moradores e turistas:

  •           05/09 – Jorge Vercillo
  •           06/09 – Diogo Nogueira
  •            07/09 – Tiago Martins

