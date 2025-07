Angra Motofest 2024 chega ao fim com recorde de público

Angra dos Reis – Chegou ao fim neste domingo (27) a 28ª edição do Angra Motofest, um dos maiores encontros de motociclistas do estado do Rio de Janeiro. Durante quatro dias de programação intensa, o evento reuniu quase 250 motoclubes de diversas regiões do país, atraiu milhares de visitantes e movimentou a economia local com shows musicais, apresentações de manobras radicais, praça de alimentação e estandes temáticos.

Promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da TurisAngra, com a correalização do motoclube Piratas de Angra, o Angra Motofest reuniu apaixonados por duas rodas vindos de diversas regiões do Brasil.

“Além da viagem ser maravilhosa, pudemos curtir a paisagem, a estrada boa… O pessoal de Angra é bem afetivo, legal. Gostei bastante”, destacou Arilton Gomes, do Rio de Janeiro.

Ao longo dos quatro dias, o público conferiu apresentações de bandas de rock consagradas, como Raimundos e Camisa de Vênus, além de talentos locais e tributos a ícones da música nacional. No sábado, por exemplo, a banda Papo Reto emocionou o público com uma homenagem ao Charlie Brown Jr.

Um show à parte foram as performances radicais de wheeling, acrobacias sobre motos, que arrancaram aplausos da plateia. Por mais um ano, a equipe do Adrenalina Show brilhou no asfalto.

Quase 250 motoclubes, de diversas partes do país, incluindo Bahia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, estiverem presentes no Angra Motofest.

“O evento deste ano superou nossas expectativas; recebemos vários elogios de motoclubes de fora. Eles elogiaram bastante a nossa programação, ficaram surpresos com o grande público de quinta-feira a domingo e afirmaram que ano que vão irão retornar”, informou o presidente do Piratas de Angra, Paulo Fernando.

Além dos shows e das manobras, o evento contou ainda com uma ampla praça de alimentação e estandes com produtos temáticos, acessórios para motociclistas, peças de vestuário e serviços.

“A cada ano, o Angra Motofest se firma como um grande atrativo turístico e cultural do nosso calendário. Além de promover entretenimento de qualidade, o evento movimenta nossa economia, fortalece o comércio e traz visibilidade para Angra dos Reis”, destacou o presidente da TurisAngra, João Willy.