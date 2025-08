Arraiá da Cidade agita Angra dos Reis com quadrilhas, música e comidas típicas

Angra dos Reis — O Arraiá da Cidade teve início na noite desta sexta-feira (1º), no Cais de Santa Luzia, com muita animação e forte presença do público. Reconhecida como a festa da família angrense, a celebração segue até domingo (3), com apresentações de quadrilhas juninas, comidas típicas e grandes atrações musicais.

A abertura contou com um verdadeiro espetáculo das quadrilhas Espiguinha, Balança Mas Não Cai, Nova Geração, Zé Piri, Espigão e Aconchego da Ciça. Com coreografias envolventes, figurinos caprichados e muita alegria, os grupos encantaram o público e deram o tom festivo da programação.

Na música, quem abriu os shows foi Alan do Forró Estilizado, aquecendo o clima para a apresentação da consagrada banda Bicho de Pé, que há 26 anos leva o forró pé de serra pelo Brasil e encerrou a noite em grande estilo.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância do evento para a valorização da tradição junina.

“O Arraiá da Cidade é uma celebração da nossa cultura popular. As quadrilhas juninas de Angra são um orgulho para todos nós, pois mostram dedicação, beleza e alegria em cada apresentação. É um espetáculo que valoriza nossas raízes e fortalece os laços da comunidade”, afirmou.

A festa continua neste sábado, dia 2 de agosto, com mais apresentações juninas e shows imperdíveis com Sandro Santos e Rastapé. No domingo, a programação segue com quadrilhas e os shows de Ramon Mendes e Frank Aguiar.

Programação do Arraiá da Cidade

2 de agosto (sábado)

19h – Renascer

19h50 – Arrastapé

20h40 – Cumpadre Nequinho

21h30 – Dona Junina

22h20 – Zé do Brejo

Logo após: Shows com Sandro Santos e Rastapé

3 de agosto (domingo)

19h – Academia Junina

19h50 – Escorrega Show

20h40 – Dito Peres

21h30 – Juniarte

22h20 – Zé Buscapé

Após – Zé Raimundinho

Logo após: Shows com Ramon Mendes e Frank Aguiar