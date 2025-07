Arraiá du Abraão leva forró e animação à Ilha Grande em Angra

Angra dos Reis – A Vila do Abraão, em Ilha Grande, foi palco de muita música, dança e tradição nordestina com a realização do Arraiá du Abraão. O evento, promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, aconteceu entre os dias 25 e 27 de julho, reunindo moradores e turistas em um clima de festa junina à beira-mar.

A programação contou com apresentações musicais de Wendel Marques, Filipe Toca, Trio Saragaço e Forró du Brão, que animaram o público com repertórios recheados de forró e arrasta-pé. As noites foram embaladas por coreografias improvisadas na areia e uma atmosfera típica das festas juninas, com direito a bandeirinhas, barraquinhas de comidas e bebidas tradicionais.

“Tivemos uma festa linda! Foram três dias com um público animado, que aproveitou as atrações que subiram ao palco, tocando muito forró e arrasta-pé. Os artistas fizeram um verdadeiro arraiá na praia. Agradeço a presença de todos que contribuíram para o sucesso da festa”, destacou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.

Uma das atrações, o Trio Saragaço, comemorou a participação no evento.

“Foi uma grande felicidade tocar aqui na nossa cidade, para o nosso público, onde aprendemos a fazer música. Estar neste palco maravilhoso é um sonho”, celebrou o grupo, que se apresentou no sábado.

Além da música, a programação incluiu uma oficina de forró realizada na tarde de sábado, com o mar como cenário. A atividade teve como objetivo ensinar os passos básicos do ritmo a quem ainda não dominava a dança, preparando o público para curtir melhor a festa.

O Arraiá também atraiu visitantes de outras cidades, como a carioca Erika Botelho, que compartilhou sua experiência.

“Costumamos vir de três a quatro vezes por ano. Eu e minha mãe até temos uma tatuagem da Ilha Grande na perna. É a primeira vez que participamos do Arraiá — geralmente viemos mais no verão — mas aqui é bom em qualquer época”, contou.

A temporada de festas juninas em Angra dos Reis segue no próximo fim de semana, de 1º a 3 de agosto, com o Arraiá da Cidade, no Cais de Santa Luzia. A programação inclui apresentações de quadrilhas e shows com artistas renomados do forró, como Frank Aguiar, Rastapé e Bicho de Pé.