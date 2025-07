Arte urbana une Volta Redonda e São Gonçalo em projeto de intercâmbio cultural

Volta Redonda | São Gonçalo – Um intercâmbio artístico inédito entre as cidades de Volta Redonda e São Gonçalo, promove a criação de dois painéis de arte urbana, um em cada município, para celebrar as riquezas culturais locais. O projeto Conexão Graffiti tem o objetivo valorizar a identidade cultural local e celebrar as riquezas de ambos os municípios.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo de São Gonçalo, Júlia Sobreira, a arte urbana tem o poder de transformar paisagens e conectar pessoas, histórias e territórios.

“O projeto Conexão Graffiti é um exemplo lindo dessa potência: unindo São Gonçalo e Volta Redonda por meio da criatividade dos nossos artistas, celebrando não só o aniversário das cidades, mas também a riqueza cultural que pulsa em cada esquina. É uma alegria enorme promover esse intercâmbio e valorizar o talento local com uma ação que fala diretamente com a população, no espaço público, onde a arte é para todos”, afirmou.

Para o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, a iniciativa tem um significado especial, principalmente por reunir artistas de ambas as cidades em uma ação que promove o fortalecimento de laços culturais entre os municípios. “Com essa ação, a população da nossa cidade ganhará mais um importante painel de arte urbana, com foco na identidade cultural do nosso município. A arte tem esse poder de falar diretamente ao coração das pessoas, e essas obras serão um símbolo do orgulho e pertencimento que temos pela nossa cidade”, disse Anderson Souza.

O Conexão Graffiti contará com a participação de quatro artistas, dois de cada cidade, que irão pintar murais temáticos celebrando as virtudes e a diversidade cultural local. As ações acontecerão durante os meses de aniversário de cada cidade. A ação em Volta Redonda acontece neste domingo (27), no Viaduto Nossa Senhora das Graças, na Avenida Getúlio Vargas, e a de São Gonçalo acontecerá no dia 7 de setembro no Circuito Esportivo Altair Gomes de Figueiredo.

A ação em Volta Redonda contou também com a parceria da Fundação CSN, que promoveu oficinas culturais durante o evento. Os artistas convidados para pintar os murais são Jader Mattos, Wendel Dias, Douglas Civic e Márcio Mac.