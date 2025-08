Artista plástico de São Paulo vence prêmio de melhor cosplay da Expo VR 2025

Volta Redonda – A Associação de Cultura Nerd de Volta Redonda premiou cinco dos melhores cosplays da Expo VR na tarde deste domingo (3). A iniciativa reuniu fãs de personagens ficcionais de todo o Sul Fluminense e até de outros estados. Até mesmo os jurados se vestiam com fantasias especiais.

Os premiados foram divididos em duas categorias: três adultos receberam premiação em dinheiro, com pix de R$ 100 para o 3° lugar, R$ 250 para o 2º lugar e R$ 2.000 para o ganhador da competição.

Duas crianças receberam um kit brinde sortido e um copo dos organizadores.

A iniciativa também animou a criançada presente com uma dinâmica de dança maluca. As quatro coreografias mais criativas ganharam um copo de brinde dos organizadores, como forma de entrenter o público enquanto o júri concluía os ganhadores dos melhores cosplays.

O ganhador da competição, o artista plástico Israel Barros, se emocionou ao contar sua trajetória de superação. Israel veio de São Paulo para turistar pelo Rio de Janeiro, soube do evento e decidiu mostrar seu talento na arte do cosplay, que foi por onde ele encontrou felicidade após passar por um quadro grave de depressão, há nove anos.

Vestido de Shao Kham, personagem de Mortal Kombat 11, o paulista conquistou o júri com sua fantasia original, confeccionado por ele mesmo.

“Entrei num quadro extremo de depressão há nove anos. Quando cheguei no limite dos problemas financeiros e familiares, descobri o cosplay e me identifiquei, por já possuir a cultura na arte no meu sangue. É por isso que estou aqui hoje”, declarou Israel.