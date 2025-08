Auto Music Festival anima o Parque da Cidade em Barra Mansa no fim de semana

Barra Mansa – A cidade de Barra Mansa se prepara para receber a primeira edição do Auto Music Festival, que será realizado nos dias 8 e 9 de agosto (sexta e sábado), no Parque da Cidade. O evento, promovido pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação Cultura, é gratuito e promete agitar o município com muita música, lazer e comemoração em homenagem ao Dia dos Pais.

Com uma programação variada, o festival contará com apresentações de DJs, bandas locais, um show de prêmios e uma estrutura completa para oferecer conforto e segurança ao público.

Na sexta-feira (8), a programação começa às 18h com o DJ Vinny. Às 19h, sobe ao palco a banda Figurótico e, encerrando a noite, às 21h30, é a vez da banda O Papa é Rock.

No sábado (9), o evento tem início às 14h com o DJ Renato Borges. Às 15h, acontece o Show de Prêmios Especial Dia dos Pais, com sorteios de motos elétricas, televisores de 55 polegadas, cervejeiras e ingressos para o show *Dire Straits Legacy*. A noite segue com shows das bandas Handmade, às 17h, e Mulambus, às 20h.

Programação completa:

Sexta-feira (08/08)

* 18h | DJ Vinny

* 19h | Figurótico

* 21h30 | O Papa é Rock

Sábado (09/08)

* 14h | DJ Renato Borges

* 15h | Show de Prêmios – Especial Dia dos Pais

* 17h | Handmade

* 20h | Mulambus

Serviço:

Evento: Auto Music Festival

Local: Parque da Cidade – Barra Mansa

Data: 8 e 9 de agosto (sexta e sábado)

Entrada: Gratuita