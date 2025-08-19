Caravana Firjan SESI leva cinema gratuito a cinco cidades do Sul Fluminense

Sul Fluminense– Entre setembro e outubro, cinco cidades do Sul Fluminense vão receber a Caravana Firjan SESI – Cine na Estrada, iniciativa que leva gratuitamente o cinema nacional a diferentes regiões do estado. Com apoio das prefeituras municipais, o projeto reúne longas e curtas-metragens, promove bate-papos com profissionais do audiovisual e incentiva o acesso à cultura por meio da sétima arte.

Ao todo, serão exibidos mais de 50 títulos em sessões de cinema gratuitas nos municípios de Barra do Piraí, Vassouras, Valença, Volta Redonda e Pinheiral, com longas e curtas-metragens brasileiros, incluindo produções do Prêmio Curta Criativo Firjan SESI 2024. As sessões serão abertas ao público, com indicação para todas as idades, e contarão com bate-papos com profissionais do audiovisual local.

Para Antenor José de Oliveira Neto, gerente de Cultura e Arte da Firjan SESI, a inclusão do setor audiovisual no Conselho Nacional da Indústria representa um importante conquista, pois cria representatividade para o segmento, valoriza a cultura brasileira e potencializa o fomento e o desenvolvimento econômico. “A integração com outras indústrias fortalece a política de conteúdo nacional, promovendo uma atuação mais robusta e articulada”, afirma.

O projeto Caravana Firjan SESI – Cine na Estrada é uma iniciativa de exibição de filmes nacionais, incluindo curtas e longas-metragens, em espaços públicos, com uma programação voltada para crianças, adolescentes e adultos. “A escolha dos territórios do Sul Fluminense posiciona de forma relevante, a marca Firjan em locais de forte presença industrial. Além de valorizar a indústria criativa por meio do audiovisual, o projeto também busca proporcionar momentos de bem-estar e ludicidade para os industriários e a comunidade local”, completa Antenor.

Confira a programação das sessões:

Barra do Piraí – 5 e 6 de setembro (sexta e sábado)

Local: CIEP 284 – Nelly Toledo Rocha (Rua 27, s/nº) – Distrito da Califórnia

Sexta-feira (05)

Sessão Infantil – 10h e 15h30: Brichos 03 Megavirus

Sessão Curta Criativo – 14h: Faxineiros | Resistência | Síncope – O menino que cruzou o tempo

Sessão Juvenil – 14h30: Caxiense FC

Sábado (06) – Programação Cultural para toda a família

Roda de Capoeira do Grupo Cadência de Bamba – 10h

Recreação com Tio Grilo – 11h

Orquestra de cordas do Instituto Cultural Semeando Arte – 14h

Sessão Cinema e Bate-papo – 15h: Na Vertigem do Cinema Mando um abraço pra ti | Último domingo | Atotô

Sessão Cinema Especial – 17h: O Auto da Compadecida 2 (Classificação 12 anos)

Roda Cultural do Complexo Califórnia – 19h

Vassouras – 12 e 13 de setembro (sexta e sábado)

Local: Praça Barão de Campo Belo, s/nº, Centro

Sexta-feira (12)

Sessão Infantil – 15h30: Meu AmigãoZão – O Filme

Sessão Curta Criativo – 19h: Cartas | Carol tem duas mães | Manifesto sobre orgulho

Sessão Juvenil – 19h30: As Melhores

Sábado (13)

Sessão Cinema e Bate Papo – 17h30: Crioula | Vozes de fé | Caninha Verde | Mestres de Folia |Música é o que nos move | As rezas de Tia Maria

Sessão Cinema Especial – 20h30: Câncer com ascendente em Virgem (Classificação 14 anos)

Valença – 18 e 19 de setembro (quinta e sexta)

Local: Praça Jardim de Cima (Visconde do Rio Preto), s/nº, Centro

Quinta-feira (18/9)

Sessão Infantil – 10h: Placa Mãe

Sessão Curta Criativo – 15h30: Victor | Nos Sinais | Cores da Liberdade

Sessão Juvenil – 15h45: Bonita de Rosto

Sexta-feira (19/9)

Sessão Cinema e bate-papo – 15h30: Estrela Guia – Uma jornada de tradição e fé | Glorinha – O Filme | Minha Cidade | Juju e a Locomotiva Encantada | Quando a Banda Passa – A Sociedade Musical Progresso de Valença

Sessão Cinema Especial – 19h: Pixinguinha, um homem carinhoso (Classificação 14 anos)

Volta Redonda – 25 de setembro (quinta-feira)

Local: Pilotis da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Vila Santa Cecília

Quinta-feira (25/09) Sessão Infantil – 9h: Arca de Noé Sessão Curta Criativo – 10h30: O preço da desigualdade | Lázaro | Coragem Sessão Juvenil – 11h Expresso Parador

Sexta-feira (26/09) Sessão Curtas Locais com bate-papo – 14h Cinemas de Verdade | Entre Cores e Sabores | Benedita | Percurso Sessão Longa Popular – 16h Kasa Branca (Classificação 14 anos)

Pinheiral – 10 e 11 de outubro (sexta e sábado)

Local: Praça Teixeira Campos, s/nº, Centro

Sexta-feira (10/10)

Sessão Infantil – 10h: Meu AmigãoZão – O Filme

Sessão Curta Criativo – 15h: Cartas | Carol tem duas mães | Manifesto sobre orgulho

Sessão Juvenil – 15h40: As Melhores

Sábado (11/10)