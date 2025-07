Céu colorido e lazer marcam Festival de Pipas em Barra Mansa

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) é uma das apoiadoras do Festival de Pipas, que será realizado neste domingo (3), no Parque da Cidade, das 9h às 17h. O evento é gratuito e aberto ao público.

A atividade promete colorir o céu e proporcionar um dia de lazer em família, celebrando uma das brincadeiras mais tradicionais do país. Haverá venda de pipas e bebidas no local, com foco no incentivo à prática segura e recreativa.

Festival de Pipas – Barra Mansa

Data: Domingo, 3 de agosto de 2025

Horário: 9h às 17h

Local: Parque da Cidade – Barra Mansa